النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمين مكة" يتفقَّد حديقة الأراك والمراكز التجارية ويشدِّد على تطبيق احترازات كورونا

زار إدارة المشاعر المقدسة ومركز إرشاد الأطفال التائهين بمشاركة فريق "همم مكية"

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم حديقة الأراك برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة؛ لمتابعة أعمال صيانة الحدائق والمرافق العامة، والاطلاع على أعمال النظافة والتشجير، وتأهيل المسطحات الخضراء بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، قام أمين العاصمة المقدسة خلال جولته التفقدية بزيارة مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الذي دشنته الأمانة مؤخرًا لإرشاد الأطفال التائهين، وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية تحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

كما تفقّد "القويحص" الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بالحديقة، وأماكن وقوف عربات الأطعمة المتنقلة "الفود تراك"؛ وذلك لمتابعة المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لملاكها.. مؤكدًا أهمية توفير أرقى وأفضل الخدمات البلدية لزوار الحدائق العامة، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

فيما شملت الجولة زيارة أحد المراكز التجارية الكبرى بمكة لمتابعة الجهود الوقائية المطبَّقة حسب البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومدى التزام المراكز بتطبيقها، مثل نقاط قياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وتحديد نقاط التباعد بين المتسوقين داخل المحال وخارجها، وتفقّد أماكن تقديم الطلبات الداخلية بالمطاعم، والسماح بدخول الزوار بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية.

ووجّه أمين مكة بالتعامل بشكل حازم مع الأنشطة المخالفة، وإغلاق أي نشاط يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمين مكة" يتفقَّد حديقة الأراك والمراكز التجارية ويشدِّد على تطبيق احترازات كورونا
سبق

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم حديقة الأراك برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة؛ لمتابعة أعمال صيانة الحدائق والمرافق العامة، والاطلاع على أعمال النظافة والتشجير، وتأهيل المسطحات الخضراء بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، قام أمين العاصمة المقدسة خلال جولته التفقدية بزيارة مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الذي دشنته الأمانة مؤخرًا لإرشاد الأطفال التائهين، وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية تحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

كما تفقّد "القويحص" الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بالحديقة، وأماكن وقوف عربات الأطعمة المتنقلة "الفود تراك"؛ وذلك لمتابعة المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لملاكها.. مؤكدًا أهمية توفير أرقى وأفضل الخدمات البلدية لزوار الحدائق العامة، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

فيما شملت الجولة زيارة أحد المراكز التجارية الكبرى بمكة لمتابعة الجهود الوقائية المطبَّقة حسب البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومدى التزام المراكز بتطبيقها، مثل نقاط قياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وتحديد نقاط التباعد بين المتسوقين داخل المحال وخارجها، وتفقّد أماكن تقديم الطلبات الداخلية بالمطاعم، والسماح بدخول الزوار بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية.

ووجّه أمين مكة بالتعامل بشكل حازم مع الأنشطة المخالفة، وإغلاق أي نشاط يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:25 PM

"أمين مكة" يتفقَّد حديقة الأراك والمراكز التجارية ويشدِّد على تطبيق احترازات كورونا

زار إدارة المشاعر المقدسة ومركز إرشاد الأطفال التائهين بمشاركة فريق "همم مكية"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
55

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم حديقة الأراك برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة؛ لمتابعة أعمال صيانة الحدائق والمرافق العامة، والاطلاع على أعمال النظافة والتشجير، وتأهيل المسطحات الخضراء بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، قام أمين العاصمة المقدسة خلال جولته التفقدية بزيارة مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الذي دشنته الأمانة مؤخرًا لإرشاد الأطفال التائهين، وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية تحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

كما تفقّد "القويحص" الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بالحديقة، وأماكن وقوف عربات الأطعمة المتنقلة "الفود تراك"؛ وذلك لمتابعة المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لملاكها.. مؤكدًا أهمية توفير أرقى وأفضل الخدمات البلدية لزوار الحدائق العامة، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

فيما شملت الجولة زيارة أحد المراكز التجارية الكبرى بمكة لمتابعة الجهود الوقائية المطبَّقة حسب البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومدى التزام المراكز بتطبيقها، مثل نقاط قياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وتحديد نقاط التباعد بين المتسوقين داخل المحال وخارجها، وتفقّد أماكن تقديم الطلبات الداخلية بالمطاعم، والسماح بدخول الزوار بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية.

ووجّه أمين مكة بالتعامل بشكل حازم مع الأنشطة المخالفة، وإغلاق أي نشاط يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,877
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,769
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة