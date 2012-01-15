"الراجحي".. يسرد ثلاثية الأرض والإنسان والإنجاز بعد تتويجه في رالي داكار 2022

تميز بالحضور بشكل ملفت والمشاركة للمنافسة القوية

منذ أن دخل البطل يزيد بن محمد الراجحي، عالم الراليات وهو متسابق يدرك مدى رحابة المنافسات وصعوبتها، وتميّزَ بحضور في رياضة المحركات بشكل ملفت، وهو دائماً يبحر في عالم القيادة بالخبرة العالية والمهارة الكافية والذهن الحاضر والتركيز الكبير، بالإضافة إلى شدة الملاحظة في مواجهة صعوبة التضاريس وأمواج الرمال، كما أنه لاقى إعجاب المتابعين والمشاهدين منذ دخوله الراليات، التي هي بالنسبة له شغف وهواية.

عانى الكثير من الإصابات، ومع ذلك لم يستسلم، وواصل مسيرته البطولية التي شهدت إنجازات تاريخية كبيرة، ختمها هذا اليوم بتتويجه بالمركز الثالث في رالي داكار 2022 الذي استضافته المملكة.

وكان قد سبقها بالحصول على منجزات في المحافل المحلية والدولية والإقليمية منها حصوله على المركز الأول لأكثر من مرة خلال سنوات المشاركة في بطولات الرالي، حيث تصدر كل من رالي حائل ورالي القصيم ورالي الرياض في عام 2019، بعد أن تصدر رالي سيلكواي ورالي كازخستان في عام 2018، وكذلك رالي سردينيا الإيطالي في عام 2017، ورالي السويد 2013، ورالي إسبانيا عام 2011، علمًا بأنه أتى في المركز الثاني برالي إيطاليا في العام نفسه، كما حصل على المركز الرابع في رالي داكار 2020، وأيضاً حقق لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري الباها 2020.



يُلقب يزيد بن محمد الراجحي بأنه "سفير رياضة المحركات السعودية" و"أيقونة المملكة العربية السعودية في رياضة السيارات" وهي ألقاب يستحقها؛ لأنه يحفظ عالم المحركات عن ظهر قلب، وأظهر تفاعلاً رائعاً مع تفاصيل ذلك العالَم، كما استخدم لغة جديدة في نشر أدوات ذلك العالَم بين متابعيه في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

الاستراتيجيات التي يخوضها في السباقات ذكية وجولاته موفقة وسرعته مذهلة وموهبته مصقولة؛ لأن قدوته في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اللذان يخوضان في سباق الرؤية السعودية 2030 من أجل طموحات وطنهم وشعبهم، واللذان قدَّما له كل الدعم والمساندة، حتى أثّرت على تفاصيل مشاعره، الذي يكن لهما كل الحب والوفاء في تصريحاته عقب كل ختام رالي، فالوفاء أساس كل شيء، وبدونه يكون الإنسان لا شيء.

وليس هناك أكثر من دليل تصريحات البطل: "الحمد لله.. حققت منصة التتويج بـ داكار2022، النسخة الأكبر من حيث المشاركة؛ كأول سعودي يصعد للمنصة. مسافته الطويلة، هانت بمفعول الوطن، من جغرافيا الوطن لتاريخ الرالي الأشهر عالمياً والحمد لله، أهدي هذا الفوز للوطن الغالي وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".