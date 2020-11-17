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"مدني حائل": استمرار عدم الاستقرار على أجواء المنطقة

يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة مع انخفاض في الحرارة

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي إن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر.

مدني حائل أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني حائل": استمرار عدم الاستقرار على أجواء المنطقة
سبق

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي إن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
09:32 PM

"مدني حائل": استمرار عدم الاستقرار على أجواء المنطقة

يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة مع انخفاض في الحرارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي إن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر.

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