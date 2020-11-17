قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي إن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد.

"مدني حائل": استمرار عدم الاستقرار على أجواء المنطقة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-16 قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي إن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد. ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 09:32 PM

"مدني حائل": استمرار عدم الاستقرار على أجواء المنطقة يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة مع انخفاض في الحرارة





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قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي إن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر.