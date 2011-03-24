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الصحة: يمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًّا.. لا يوجد ما يمنع

937: لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بينهما.. ليس فيروسًا حيًّا

أكد مركز خدمة (937) (مركز اتصالات الطوارئ) التابع لوزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

وقال في رده على استفسار أحد الأشخاص عن الوقت الزمني اللازم بين التطعيم والتبرع بالدم: إنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.. وبشكل عام؛ بما أنه ليس فيروسًا حيًّا؛ فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًّا صحيًّا لذلك ولا يوجد ما يمنع.

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الصحة: يمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًّا.. لا يوجد ما يمنع
سبق

أكد مركز خدمة (937) (مركز اتصالات الطوارئ) التابع لوزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

وقال في رده على استفسار أحد الأشخاص عن الوقت الزمني اللازم بين التطعيم والتبرع بالدم: إنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.. وبشكل عام؛ بما أنه ليس فيروسًا حيًّا؛ فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًّا صحيًّا لذلك ولا يوجد ما يمنع.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:29 AM

الصحة: يمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًّا.. لا يوجد ما يمنع

937: لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بينهما.. ليس فيروسًا حيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,537

أكد مركز خدمة (937) (مركز اتصالات الطوارئ) التابع لوزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

وقال في رده على استفسار أحد الأشخاص عن الوقت الزمني اللازم بين التطعيم والتبرع بالدم: إنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.. وبشكل عام؛ بما أنه ليس فيروسًا حيًّا؛ فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًّا صحيًّا لذلك ولا يوجد ما يمنع.

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