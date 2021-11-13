أمطار الطائف تتواصل.. وفرق الأمانة تُباشر عملها في الميدان

الجهات المعنية تتأهب وفرقها تنتشر وتتابع الحالة

تصوير - ماجد عسيري: شهدت "الطائف" اليوم هطول أمطار متوسطة، استمرت عدة ساعات، وسط استعدادات من قِبل الجهات المختصة والمعنية، ابتداءً بالدفاع المدني، والأمانة، والهلال الأحمر، كذلك المرور، والدوريات الأمنية، والتي انتشرت بالشوارع والميادين الرئيسة، وأسهمت في تنظيم الحركة وفك أي اختناق قد يحدث.



وفي الوقت الذي دائمًا ما تُجدد فيه الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، شاركتها في ذلك "أمانة الطائف"، والتي بدورها نشرت فرقها الميدانية، وتابعت الجسور والكباري والعبارات دون وجود أي ملاحظات، في ظلال الاستعداد المبكر للحالة المطرية، حيث جرى توزيع الآليات والعمالة بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.



وجرى فحص مضخات شفط المياه بالأنفاق، والتأكد من سلامتها وعملها، كما شارك العمالة في إزاحة مياه الأمطار في بعض المواقع ومنع تراكمها.



وكان مركز الشفا السياحي بالطائف شهد اليوم هطول أمطار خفيفة، فيما يتوقع استمرار هطولها خلال الأيام المقبلة.