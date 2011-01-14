رئيس مجلس إدارة "العيادات الملكية" يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة "وزير"

رفع رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة وزير.



وأعرب في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.