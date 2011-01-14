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رئيس مجلس إدارة "العيادات الملكية" يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة "وزير"

رفع رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة وزير.

وأعرب في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

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رئيس مجلس إدارة "العيادات الملكية" يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة "وزير"
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة وزير.

وأعرب في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
01:53 AM

رئيس مجلس إدارة "العيادات الملكية" يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة "وزير"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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13,430

رفع رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بمرتبة وزير.

وأعرب في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

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