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"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على محافظات نجران .. تستمر حتى 6 مساءً

"المدني" تدعو مرضى الربو وقائدي المركبات إلى اتباع التعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وحبونا، وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الأرصاد أتربة مثارة نجران حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على محافظات نجران .. تستمر حتى 6 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وحبونا، وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
01:18 PM

"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على محافظات نجران .. تستمر حتى 6 مساءً

"المدني" تدعو مرضى الربو وقائدي المركبات إلى اتباع التعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وحبونا، وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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