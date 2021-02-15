تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": سحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى السادسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت سحبًا رعدية ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.