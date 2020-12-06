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"وجهة واحدة لاستفساراتكم".. 3 محاور تعرفك بخدمة "اسألني" الصحية بمكة

"السبيعي": العمل مستمر لتجويدها وتقديم أفضل المستويات لتحقيق تطلعات القيادة

ضمن جهود التجمع الصحي بمكة المكرّمة لتحسين تجربة المرضى وتقديم خدمة مميزة تحقق الرضا لدى المستفيدين وتحت شعار "وجهة واحدة لاستفسارتكم"، دشّن المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرّمة الدكتور دلشد علي عباس، خدمة "اسألني" التي تهدف للرقي بالخدمات من خلال تسهيل الوصول إليها عبر جمعها في منطقة واحدة والعمل على تحسينها وفق معايير دقيقة تتم متابعتها بشكل مستمر.

وأكد مدير خدمات الضيوف بالتجمع الصحي بمكة المكرّمة هياف السبيعي، أن الرؤية الحالية تهدف إلى تقديم خدمات محورها الضيف وتقدم قيمة مضافة، بحيث تركز فيها على تمكين الضيف من الحصول على المعلومات واحترام خصوصيته وتسهل الوصول للخدمات عبر طرق متعددة، كما تعمل جميع هذه المحاور على الإجابة عن استفساراتهم وتحقيق متطلباتهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: "الخدمة تنطلق عبر ٣ محاور رئيسة؛ وهي المرشد الذي يُعنى بتقديم خدمات إرشادية للضيوف من خلال توجيههم نحو مركز الخدمة المقدمة، والموظف الشامل في المنطقة الواحدة التي تُمكن المستفيدين من الحصول على أكثر من ١٥ خدمة في منطقة واحدة في المرحلة الأولى، والمحور الأخير وهو تقديم الخدمة عبر الاتصال على خدمة (اسألني) عبر أرقام الاتصالات التي خُصصت لكل مستشفى".

وأكد السبيعي، أن العمل مستمر لتجويد الخدمة وتقديم الأفضل على جميع المستويات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن التجمع الصحي خلال جائحة كورونا عمل مع المستشفيات بمكة المكرّمة على تقديم حلول تقنية تُسهل الوصول للخدمات الطبية من خلال العيادات الافتراضية وخدمة إيصال الدواء للمنازل وتمكين التواصل بين المرضى المنومين وذويهم عبر التقنيات الحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وجهة واحدة لاستفساراتكم".. 3 محاور تعرفك بخدمة "اسألني" الصحية بمكة
سبق

ضمن جهود التجمع الصحي بمكة المكرّمة لتحسين تجربة المرضى وتقديم خدمة مميزة تحقق الرضا لدى المستفيدين وتحت شعار "وجهة واحدة لاستفسارتكم"، دشّن المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرّمة الدكتور دلشد علي عباس، خدمة "اسألني" التي تهدف للرقي بالخدمات من خلال تسهيل الوصول إليها عبر جمعها في منطقة واحدة والعمل على تحسينها وفق معايير دقيقة تتم متابعتها بشكل مستمر.

وأكد مدير خدمات الضيوف بالتجمع الصحي بمكة المكرّمة هياف السبيعي، أن الرؤية الحالية تهدف إلى تقديم خدمات محورها الضيف وتقدم قيمة مضافة، بحيث تركز فيها على تمكين الضيف من الحصول على المعلومات واحترام خصوصيته وتسهل الوصول للخدمات عبر طرق متعددة، كما تعمل جميع هذه المحاور على الإجابة عن استفساراتهم وتحقيق متطلباتهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: "الخدمة تنطلق عبر ٣ محاور رئيسة؛ وهي المرشد الذي يُعنى بتقديم خدمات إرشادية للضيوف من خلال توجيههم نحو مركز الخدمة المقدمة، والموظف الشامل في المنطقة الواحدة التي تُمكن المستفيدين من الحصول على أكثر من ١٥ خدمة في منطقة واحدة في المرحلة الأولى، والمحور الأخير وهو تقديم الخدمة عبر الاتصال على خدمة (اسألني) عبر أرقام الاتصالات التي خُصصت لكل مستشفى".

وأكد السبيعي، أن العمل مستمر لتجويد الخدمة وتقديم الأفضل على جميع المستويات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن التجمع الصحي خلال جائحة كورونا عمل مع المستشفيات بمكة المكرّمة على تقديم حلول تقنية تُسهل الوصول للخدمات الطبية من خلال العيادات الافتراضية وخدمة إيصال الدواء للمنازل وتمكين التواصل بين المرضى المنومين وذويهم عبر التقنيات الحديثة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
12:04 PM

"وجهة واحدة لاستفساراتكم".. 3 محاور تعرفك بخدمة "اسألني" الصحية بمكة

"السبيعي": العمل مستمر لتجويدها وتقديم أفضل المستويات لتحقيق تطلعات القيادة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ضمن جهود التجمع الصحي بمكة المكرّمة لتحسين تجربة المرضى وتقديم خدمة مميزة تحقق الرضا لدى المستفيدين وتحت شعار "وجهة واحدة لاستفسارتكم"، دشّن المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرّمة الدكتور دلشد علي عباس، خدمة "اسألني" التي تهدف للرقي بالخدمات من خلال تسهيل الوصول إليها عبر جمعها في منطقة واحدة والعمل على تحسينها وفق معايير دقيقة تتم متابعتها بشكل مستمر.

وأكد مدير خدمات الضيوف بالتجمع الصحي بمكة المكرّمة هياف السبيعي، أن الرؤية الحالية تهدف إلى تقديم خدمات محورها الضيف وتقدم قيمة مضافة، بحيث تركز فيها على تمكين الضيف من الحصول على المعلومات واحترام خصوصيته وتسهل الوصول للخدمات عبر طرق متعددة، كما تعمل جميع هذه المحاور على الإجابة عن استفساراتهم وتحقيق متطلباتهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: "الخدمة تنطلق عبر ٣ محاور رئيسة؛ وهي المرشد الذي يُعنى بتقديم خدمات إرشادية للضيوف من خلال توجيههم نحو مركز الخدمة المقدمة، والموظف الشامل في المنطقة الواحدة التي تُمكن المستفيدين من الحصول على أكثر من ١٥ خدمة في منطقة واحدة في المرحلة الأولى، والمحور الأخير وهو تقديم الخدمة عبر الاتصال على خدمة (اسألني) عبر أرقام الاتصالات التي خُصصت لكل مستشفى".

وأكد السبيعي، أن العمل مستمر لتجويد الخدمة وتقديم الأفضل على جميع المستويات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن التجمع الصحي خلال جائحة كورونا عمل مع المستشفيات بمكة المكرّمة على تقديم حلول تقنية تُسهل الوصول للخدمات الطبية من خلال العيادات الافتراضية وخدمة إيصال الدواء للمنازل وتمكين التواصل بين المرضى المنومين وذويهم عبر التقنيات الحديثة.

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