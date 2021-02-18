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الاتحاد يقلب الطاولة على التعاون.. ويقترب من الصدارة

في الجولة 19 من دوري المحترفين

نجح الاتحاد في قلب الطاولة على التعاون بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف ملحقاً به الهزيمة الثالثة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة المركز الثامن.

بادر الاتحاد منذ البداية في الوصول إلى مناطق منافسه عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند الدفاع التعاون.

رغم الأفضلية النسبية للاتحاد إلا أن التعاون نجح في التسجيل عندما أرسل كاكو عرضية مميزة مرت من أمام الجميع ليتابعها عبد الله ساني داخل الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة 16.

أقترب الاتحاد من تعديل النتيجة حينما أطلق عبدالإله العمري قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن العارضة تصدت لها بدلاً من الحارس لتضيع فرصة هدف التعادل (42).

في الشوط الثاني عاد لاعبو الاتحاد والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما تجرم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط، وذلك عندما أخطأ الدفاع في إبعاد الكرة لتصل بين أقدام البرازيلي رومارينهو ليسدد كرة مباغتة زاحفة على يمين الحارس كاسيو استقرت بالشباك هدف تعديل النتيجة بعد أربع دقائق على الانطلاقة.

بعد الهدف استمرت محاولات الاتحاد بحثاً عن هدف التقدم من خلال تعزيز سيطرته على المباراة؛ وهو ما تحقق عند الدقيقة 68 بعد أن مرر فهد المولد تمريرة محكمة إلى حمد آل منصور الذي نجح في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيمن وفي ظهر حارس التعاون كاسيو، قبل أن تسكن الشباك عند الدقيقة (68).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يقلب الطاولة على التعاون.. ويقترب من الصدارة
سبق

نجح الاتحاد في قلب الطاولة على التعاون بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف ملحقاً به الهزيمة الثالثة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة المركز الثامن.

بادر الاتحاد منذ البداية في الوصول إلى مناطق منافسه عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند الدفاع التعاون.

رغم الأفضلية النسبية للاتحاد إلا أن التعاون نجح في التسجيل عندما أرسل كاكو عرضية مميزة مرت من أمام الجميع ليتابعها عبد الله ساني داخل الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة 16.

أقترب الاتحاد من تعديل النتيجة حينما أطلق عبدالإله العمري قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن العارضة تصدت لها بدلاً من الحارس لتضيع فرصة هدف التعادل (42).

في الشوط الثاني عاد لاعبو الاتحاد والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما تجرم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط، وذلك عندما أخطأ الدفاع في إبعاد الكرة لتصل بين أقدام البرازيلي رومارينهو ليسدد كرة مباغتة زاحفة على يمين الحارس كاسيو استقرت بالشباك هدف تعديل النتيجة بعد أربع دقائق على الانطلاقة.

بعد الهدف استمرت محاولات الاتحاد بحثاً عن هدف التقدم من خلال تعزيز سيطرته على المباراة؛ وهو ما تحقق عند الدقيقة 68 بعد أن مرر فهد المولد تمريرة محكمة إلى حمد آل منصور الذي نجح في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيمن وفي ظهر حارس التعاون كاسيو، قبل أن تسكن الشباك عند الدقيقة (68).

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
06:32 PM

الاتحاد يقلب الطاولة على التعاون.. ويقترب من الصدارة

في الجولة 19 من دوري المحترفين

A A A
محمود الحمد - الرياض
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نجح الاتحاد في قلب الطاولة على التعاون بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف ملحقاً به الهزيمة الثالثة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة المركز الثامن.

بادر الاتحاد منذ البداية في الوصول إلى مناطق منافسه عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند الدفاع التعاون.

رغم الأفضلية النسبية للاتحاد إلا أن التعاون نجح في التسجيل عندما أرسل كاكو عرضية مميزة مرت من أمام الجميع ليتابعها عبد الله ساني داخل الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة 16.

أقترب الاتحاد من تعديل النتيجة حينما أطلق عبدالإله العمري قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن العارضة تصدت لها بدلاً من الحارس لتضيع فرصة هدف التعادل (42).

في الشوط الثاني عاد لاعبو الاتحاد والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما تجرم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط، وذلك عندما أخطأ الدفاع في إبعاد الكرة لتصل بين أقدام البرازيلي رومارينهو ليسدد كرة مباغتة زاحفة على يمين الحارس كاسيو استقرت بالشباك هدف تعديل النتيجة بعد أربع دقائق على الانطلاقة.

بعد الهدف استمرت محاولات الاتحاد بحثاً عن هدف التقدم من خلال تعزيز سيطرته على المباراة؛ وهو ما تحقق عند الدقيقة 68 بعد أن مرر فهد المولد تمريرة محكمة إلى حمد آل منصور الذي نجح في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيمن وفي ظهر حارس التعاون كاسيو، قبل أن تسكن الشباك عند الدقيقة (68).

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