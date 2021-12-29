"قطان" يلتقي رؤساء بعثات الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، برؤساء بعثات الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، برؤساء بعثات الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، برؤساء بعثات الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، برؤساء بعثات الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.