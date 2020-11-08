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"النقد": لا نحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد.. خلاف ذلك احتيال

"ساما" حذّرت من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي هذه الأمور

أكّدت مؤسسة النقد "ساما"، اليوم، أنها لا تحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد، ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.

وحذّرت المؤسسة، عبر حسابها في تويتر، من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي خلاف ذلك، فهي "تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك".

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد": لا نحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد.. خلاف ذلك احتيال
سبق

أكّدت مؤسسة النقد "ساما"، اليوم، أنها لا تحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد، ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.

وحذّرت المؤسسة، عبر حسابها في تويتر، من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي خلاف ذلك، فهي "تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك".

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
01:12 PM

"النقد": لا نحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد.. خلاف ذلك احتيال

"ساما" حذّرت من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي هذه الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,533

أكّدت مؤسسة النقد "ساما"، اليوم، أنها لا تحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد، ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.

وحذّرت المؤسسة، عبر حسابها في تويتر، من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي خلاف ذلك، فهي "تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك".

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