عداد كورونا على عتبة الـ100 مليون.. الإصابات حول العالم تتخطى ٩٩ مليونًا

منذ ظهوره بالصين في ديسمبر 2019.. والوفيات أكثر من 2 مليون و130 ألفًا

أظهرت أحدث الإحصائيات، ارتفاعَ إصابات كورونا حول العالم لتتخطى 99 مليون إصابة، وتوفي 2 مليون و130 ألفًا و366 شخصًا بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر 2019، حتى الأحد.

وجرى تسجيل 99 مليونًا و325 ألفًا و288 إصابة مثبتة، وتم إعلان تعافي 71 مليونًا و370 ألفًا و614 مصابين.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.