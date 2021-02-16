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مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

فرق إسعافية وطبية باشرت مواقع الحوادث بالتعاون مع الهلال الأحمر

أعلن مستشفى ظلم العام خلال هذا الأسبوع حالة الطوارئ ليومين متتاليين، لاستقباله 16 حالة إصابة ناتجة عن حوادث مرورية مختلفة وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

وفور تلقيه بلاغات الحوادث استدعى مستشفى ظلم العام كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لمواقع الحوادث، حيث شارك فرق الهلال الأحمر في عملية إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى.

واستقبل مستشفى ظلم 9 حالات إصابة في حادث مروري وقع على مقربة من مركز ظلم، حيث بعث فرقتين إسعافيتين مجهزتين للموقع وتم نقل 6 حالات للمستشفى، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر 3 حالات كما استقبل المستشفى حالة إصابة لحادث مروري وقع بعد وقت قصير من الحادث الأول.

وساهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وفي حادث مروري ثالث وقع مساء أمس الأول بالقرب من قرية الحفيرة، سجلت حالة وفاة فيما استقبل مستشفى ظلم 6 حالات إصابة، وشاركت فرق المستشفى في مباشرة إنقاذ وإسعاف الحالات بالموقع.
وقدمت للحالات الإجراءات الإسعافية، فيما تم نقل 3 حالات إلى مستشفيات الطائف بعد إجراء الإسعافات الأولية نظراً لحاجتها للمزيد من الرعاية الطبية المتقدمة.
وقرر أطباء مستشفى ظلم إدخال ثلاث حالات إلى قسم التنويم ولازالت تتلقى الرعاية الطبية.

يُشار إلى أن مستشفى ظُلم العام يقدّم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزاً وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة؛ منها طريق "الطائف-الرياض" السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة
سبق

أعلن مستشفى ظلم العام خلال هذا الأسبوع حالة الطوارئ ليومين متتاليين، لاستقباله 16 حالة إصابة ناتجة عن حوادث مرورية مختلفة وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

وفور تلقيه بلاغات الحوادث استدعى مستشفى ظلم العام كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لمواقع الحوادث، حيث شارك فرق الهلال الأحمر في عملية إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى.

واستقبل مستشفى ظلم 9 حالات إصابة في حادث مروري وقع على مقربة من مركز ظلم، حيث بعث فرقتين إسعافيتين مجهزتين للموقع وتم نقل 6 حالات للمستشفى، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر 3 حالات كما استقبل المستشفى حالة إصابة لحادث مروري وقع بعد وقت قصير من الحادث الأول.

وساهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وفي حادث مروري ثالث وقع مساء أمس الأول بالقرب من قرية الحفيرة، سجلت حالة وفاة فيما استقبل مستشفى ظلم 6 حالات إصابة، وشاركت فرق المستشفى في مباشرة إنقاذ وإسعاف الحالات بالموقع.
وقدمت للحالات الإجراءات الإسعافية، فيما تم نقل 3 حالات إلى مستشفيات الطائف بعد إجراء الإسعافات الأولية نظراً لحاجتها للمزيد من الرعاية الطبية المتقدمة.
وقرر أطباء مستشفى ظلم إدخال ثلاث حالات إلى قسم التنويم ولازالت تتلقى الرعاية الطبية.

يُشار إلى أن مستشفى ظُلم العام يقدّم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزاً وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة؛ منها طريق "الطائف-الرياض" السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
09:37 PM

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

فرق إسعافية وطبية باشرت مواقع الحوادث بالتعاون مع الهلال الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مستشفى ظلم العام خلال هذا الأسبوع حالة الطوارئ ليومين متتاليين، لاستقباله 16 حالة إصابة ناتجة عن حوادث مرورية مختلفة وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

وفور تلقيه بلاغات الحوادث استدعى مستشفى ظلم العام كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لمواقع الحوادث، حيث شارك فرق الهلال الأحمر في عملية إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى.

واستقبل مستشفى ظلم 9 حالات إصابة في حادث مروري وقع على مقربة من مركز ظلم، حيث بعث فرقتين إسعافيتين مجهزتين للموقع وتم نقل 6 حالات للمستشفى، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر 3 حالات كما استقبل المستشفى حالة إصابة لحادث مروري وقع بعد وقت قصير من الحادث الأول.

وساهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وفي حادث مروري ثالث وقع مساء أمس الأول بالقرب من قرية الحفيرة، سجلت حالة وفاة فيما استقبل مستشفى ظلم 6 حالات إصابة، وشاركت فرق المستشفى في مباشرة إنقاذ وإسعاف الحالات بالموقع.
وقدمت للحالات الإجراءات الإسعافية، فيما تم نقل 3 حالات إلى مستشفيات الطائف بعد إجراء الإسعافات الأولية نظراً لحاجتها للمزيد من الرعاية الطبية المتقدمة.
وقرر أطباء مستشفى ظلم إدخال ثلاث حالات إلى قسم التنويم ولازالت تتلقى الرعاية الطبية.

يُشار إلى أن مستشفى ظُلم العام يقدّم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزاً وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة؛ منها طريق "الطائف-الرياض" السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".

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