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"التعليم" تفتح القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا

التسجيل يبدأ اليوم ويستمر حتى السبت المقبل.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً، لحملة الشهادة الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية" لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جمهورية أيرلندا.

وأوضحت أن التسجيل متاح خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م وحتى نهاية يوم السبت 1442/5/4هـ الموافق 2020/12/19م؛ على أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم، تتضمن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يزيد عمره على 22 عاماً، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) عن 95% أو (3.75 من 4)، وألا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام.

وشملت الشروط أن تكون معادلة الشهادة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، مع الحصول على درجة لا تقل عن (5.5) في اختبار IELTS، ولا تقل عن (5) في كل قسم أو ما يعادلها.

ودعت الوزارة الراغبين للتقدم، الدخول على منصة سفير التقديم - مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية: على الرابط: https://ksp.moe.gov.sa.

وزارة التعليم بكالوريوس الطب البشري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تفتح القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً، لحملة الشهادة الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية" لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جمهورية أيرلندا.

وأوضحت أن التسجيل متاح خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م وحتى نهاية يوم السبت 1442/5/4هـ الموافق 2020/12/19م؛ على أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم، تتضمن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يزيد عمره على 22 عاماً، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) عن 95% أو (3.75 من 4)، وألا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام.

وشملت الشروط أن تكون معادلة الشهادة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، مع الحصول على درجة لا تقل عن (5.5) في اختبار IELTS، ولا تقل عن (5) في كل قسم أو ما يعادلها.

ودعت الوزارة الراغبين للتقدم، الدخول على منصة سفير التقديم - مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية: على الرابط: https://ksp.moe.gov.sa.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
03:19 PM

"التعليم" تفتح القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا

التسجيل يبدأ اليوم ويستمر حتى السبت المقبل.. تعرف على الشروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً، لحملة الشهادة الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية" لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جمهورية أيرلندا.

وأوضحت أن التسجيل متاح خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م وحتى نهاية يوم السبت 1442/5/4هـ الموافق 2020/12/19م؛ على أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم، تتضمن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يزيد عمره على 22 عاماً، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) عن 95% أو (3.75 من 4)، وألا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام.

وشملت الشروط أن تكون معادلة الشهادة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، مع الحصول على درجة لا تقل عن (5.5) في اختبار IELTS، ولا تقل عن (5) في كل قسم أو ما يعادلها.

ودعت الوزارة الراغبين للتقدم، الدخول على منصة سفير التقديم - مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية: على الرابط: https://ksp.moe.gov.sa.

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