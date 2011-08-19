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رسميًّا.. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدّد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل/ نيسان 2021، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها، قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية
سبق

أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدّد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل/ نيسان 2021، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها، قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
06:31 PM

رسميًّا.. الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدّد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل/ نيسان 2021، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها، قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.

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