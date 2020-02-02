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مصادر: عقود "الأراضي المجانية" تلزم مستفيدي "سكني" بإصدار رخص البناء خلال 6 أشهر من استلامها

يُشترط عدم نقل ملكية الأرض

أكدت مصادر "سبق" على ضرورة استكمال المستفيدين من خيار الأرض المجانية التابع لبرنامج سكني، لإجراءات استخراج تصاريح بناء المسكن على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها، والبدء بالبناء خلال مدة لا تتجاوز عاماً، مؤكدة أن تلك الاشتراطات جاءت ضمن بنود العقد الذي يوقعه المستفيدون إلكترونياً بعد اختيارهم وحجزهم للأراضي.

وأوضحت المصادر أنه يجب على مستفيد الأرض المجانية؛ إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام من الاستلام وإصدار رخصة إتمام البناء، مؤكدةً أنه في حال عدم التزام المستفيد بإصدار الرخص المطلوبة؛ فللبرنامج الحق في استرداد الأرض، مبينةً أن هذا الإجراء يقع في المخططات المكتملة التطوير التي يمكن استخراج رخص للبناء عليها من البلديات في المدن والمحافظات والمراكز، لافتة إلى أن الفترة الزمنية المحددة لإصدار الرخص المطلوبة لا تحتسب على المستفيدين من الأراضي غير المكتمل تطويرها والتي لا يمكن إصدار الرخص عليها.

كما يشترط عقد سكني للأراضي المجانية، بناء على لائحة تنظيم الدعم السكني، عدم نقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وتقديم شهادة رسمية تثبت ذلك.

و شهد خيار "الأراضي المجانية" الذي يتيحه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني إقبالاً شديداً من قبل المواطنين خلال العام الماضي 2019م، إذ تم استفادة نحو 90 ألفاً من المواطنين من الأراضي المجانية، وأعلن البرنامج عن استهدافه هذا العام 2020م، نحو 90 ألف مواطن من خيار "الأراضي المجانية".

يذكر أن خيار "الأراضي المجانية" يأتي ضمن جهود البرنامج لتيسير تملك الأسر السعودية المسكن المناسب ضمن حلول سكنية وخيارات عدة تشمل وحدات البيع على الخارطة والشراء من السوق والبناء الذاتي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، وذلك في إطار استهداف رفع نسب التملّك السكني تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وزارة الإسكان برنامج سكني الأرض المجانية تصاريح بناء السكن العقد الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: عقود "الأراضي المجانية" تلزم مستفيدي "سكني" بإصدار رخص البناء خلال 6 أشهر من استلامها
سبق

أكدت مصادر "سبق" على ضرورة استكمال المستفيدين من خيار الأرض المجانية التابع لبرنامج سكني، لإجراءات استخراج تصاريح بناء المسكن على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها، والبدء بالبناء خلال مدة لا تتجاوز عاماً، مؤكدة أن تلك الاشتراطات جاءت ضمن بنود العقد الذي يوقعه المستفيدون إلكترونياً بعد اختيارهم وحجزهم للأراضي.

وأوضحت المصادر أنه يجب على مستفيد الأرض المجانية؛ إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام من الاستلام وإصدار رخصة إتمام البناء، مؤكدةً أنه في حال عدم التزام المستفيد بإصدار الرخص المطلوبة؛ فللبرنامج الحق في استرداد الأرض، مبينةً أن هذا الإجراء يقع في المخططات المكتملة التطوير التي يمكن استخراج رخص للبناء عليها من البلديات في المدن والمحافظات والمراكز، لافتة إلى أن الفترة الزمنية المحددة لإصدار الرخص المطلوبة لا تحتسب على المستفيدين من الأراضي غير المكتمل تطويرها والتي لا يمكن إصدار الرخص عليها.

كما يشترط عقد سكني للأراضي المجانية، بناء على لائحة تنظيم الدعم السكني، عدم نقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وتقديم شهادة رسمية تثبت ذلك.

و شهد خيار "الأراضي المجانية" الذي يتيحه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني إقبالاً شديداً من قبل المواطنين خلال العام الماضي 2019م، إذ تم استفادة نحو 90 ألفاً من المواطنين من الأراضي المجانية، وأعلن البرنامج عن استهدافه هذا العام 2020م، نحو 90 ألف مواطن من خيار "الأراضي المجانية".

يذكر أن خيار "الأراضي المجانية" يأتي ضمن جهود البرنامج لتيسير تملك الأسر السعودية المسكن المناسب ضمن حلول سكنية وخيارات عدة تشمل وحدات البيع على الخارطة والشراء من السوق والبناء الذاتي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، وذلك في إطار استهداف رفع نسب التملّك السكني تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

مصادر: عقود "الأراضي المجانية" تلزم مستفيدي "سكني" بإصدار رخص البناء خلال 6 أشهر من استلامها

يُشترط عدم نقل ملكية الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر "سبق" على ضرورة استكمال المستفيدين من خيار الأرض المجانية التابع لبرنامج سكني، لإجراءات استخراج تصاريح بناء المسكن على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها، والبدء بالبناء خلال مدة لا تتجاوز عاماً، مؤكدة أن تلك الاشتراطات جاءت ضمن بنود العقد الذي يوقعه المستفيدون إلكترونياً بعد اختيارهم وحجزهم للأراضي.

وأوضحت المصادر أنه يجب على مستفيد الأرض المجانية؛ إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام من الاستلام وإصدار رخصة إتمام البناء، مؤكدةً أنه في حال عدم التزام المستفيد بإصدار الرخص المطلوبة؛ فللبرنامج الحق في استرداد الأرض، مبينةً أن هذا الإجراء يقع في المخططات المكتملة التطوير التي يمكن استخراج رخص للبناء عليها من البلديات في المدن والمحافظات والمراكز، لافتة إلى أن الفترة الزمنية المحددة لإصدار الرخص المطلوبة لا تحتسب على المستفيدين من الأراضي غير المكتمل تطويرها والتي لا يمكن إصدار الرخص عليها.

كما يشترط عقد سكني للأراضي المجانية، بناء على لائحة تنظيم الدعم السكني، عدم نقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وتقديم شهادة رسمية تثبت ذلك.

و شهد خيار "الأراضي المجانية" الذي يتيحه برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني إقبالاً شديداً من قبل المواطنين خلال العام الماضي 2019م، إذ تم استفادة نحو 90 ألفاً من المواطنين من الأراضي المجانية، وأعلن البرنامج عن استهدافه هذا العام 2020م، نحو 90 ألف مواطن من خيار "الأراضي المجانية".

يذكر أن خيار "الأراضي المجانية" يأتي ضمن جهود البرنامج لتيسير تملك الأسر السعودية المسكن المناسب ضمن حلول سكنية وخيارات عدة تشمل وحدات البيع على الخارطة والشراء من السوق والبناء الذاتي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، وذلك في إطار استهداف رفع نسب التملّك السكني تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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