النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكرت "يطرح ورقته عن الصحافة ودورها التنموي لطالبات كلية بلجرشي

خلال أمسية ينظمها النادي العلمي بكلية العلوم والآداب

ينظم النادي العلمي بكلية العلوم والآداب ببلجرشي بالشراكة مع النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة أمسية إعلامية بعنوان "الصحافة ودورها التنموي" لطالبات كلية الآداب ببلجرشي عبر المنصة الإلكترونية رافد غدٍ الأربعاء يقدمها رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت ويديرها عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة الدكتور عبدالله العُمري.

وتأتي هذه الأمسية للحديث عن الإعلام وأنواعه مع التركيز على الصحافة بصفتها لسان حال المجتمع والأداة المعبرة عن آماله وطموحاته وتطلعاته وإبراز دور الصحافة وأهميتها الثقافية والمجتمعية والتنموية والظروف الراهنة التي تعاني منها بوجود وسائل الإعلام الجديدة.

وأشار عميد الكلية الدكتور سعيد البهلوان عميد كلية العلوم والآداب ببلجرشي بأن هذه الأمسية تأتي ضمن أنشطة وفعاليات تقوم بها الكلية بإشراف وتوجيه من رئيس جامعة الباحة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تنظمها الكلية على مدار العام وبمتابعة مستمرة من وكيلة الكلية دفوزية العساف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الكرت "يطرح ورقته عن الصحافة ودورها التنموي لطالبات كلية بلجرشي
سبق

ينظم النادي العلمي بكلية العلوم والآداب ببلجرشي بالشراكة مع النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة أمسية إعلامية بعنوان "الصحافة ودورها التنموي" لطالبات كلية الآداب ببلجرشي عبر المنصة الإلكترونية رافد غدٍ الأربعاء يقدمها رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت ويديرها عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة الدكتور عبدالله العُمري.

وتأتي هذه الأمسية للحديث عن الإعلام وأنواعه مع التركيز على الصحافة بصفتها لسان حال المجتمع والأداة المعبرة عن آماله وطموحاته وتطلعاته وإبراز دور الصحافة وأهميتها الثقافية والمجتمعية والتنموية والظروف الراهنة التي تعاني منها بوجود وسائل الإعلام الجديدة.

وأشار عميد الكلية الدكتور سعيد البهلوان عميد كلية العلوم والآداب ببلجرشي بأن هذه الأمسية تأتي ضمن أنشطة وفعاليات تقوم بها الكلية بإشراف وتوجيه من رئيس جامعة الباحة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تنظمها الكلية على مدار العام وبمتابعة مستمرة من وكيلة الكلية دفوزية العساف.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
04:34 PM

"الكرت "يطرح ورقته عن الصحافة ودورها التنموي لطالبات كلية بلجرشي

خلال أمسية ينظمها النادي العلمي بكلية العلوم والآداب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
77

ينظم النادي العلمي بكلية العلوم والآداب ببلجرشي بالشراكة مع النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة أمسية إعلامية بعنوان "الصحافة ودورها التنموي" لطالبات كلية الآداب ببلجرشي عبر المنصة الإلكترونية رافد غدٍ الأربعاء يقدمها رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت ويديرها عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة الدكتور عبدالله العُمري.

وتأتي هذه الأمسية للحديث عن الإعلام وأنواعه مع التركيز على الصحافة بصفتها لسان حال المجتمع والأداة المعبرة عن آماله وطموحاته وتطلعاته وإبراز دور الصحافة وأهميتها الثقافية والمجتمعية والتنموية والظروف الراهنة التي تعاني منها بوجود وسائل الإعلام الجديدة.

وأشار عميد الكلية الدكتور سعيد البهلوان عميد كلية العلوم والآداب ببلجرشي بأن هذه الأمسية تأتي ضمن أنشطة وفعاليات تقوم بها الكلية بإشراف وتوجيه من رئيس جامعة الباحة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تنظمها الكلية على مدار العام وبمتابعة مستمرة من وكيلة الكلية دفوزية العساف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,885
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,094
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,465
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة