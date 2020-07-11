النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إيران" الدولة المارقة التي تحلم بـ"تصدير الثورة".. العقوبات والمعاناة تلاحقها منذ 4 عقود

"الحربي" لـ"سبق": المجتمع الدولي ارتكب 3 أخطاء كارثية في تعامله مع نظام الملالي

أوضح المحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ”سبق” أن الحكم الصادر بإدانة الدولة المارقة الجديدة في تفجيرات الخبر وإلزامها بدفع 879 مليون دولار كتعويضات يؤكد على طبيعة نظام ولاية الفقيه الإرهابية، ويؤكد أن المجتمع الدولي ارتكب ثلاثة أخطاء إستراتيجية كارثية في تعامله مع نظام الملالي.

وتفصيلاً، قال "الحربي" إن أول هذه الأخطاء الفادحة هو التوقيع على الاتفاق النووي (5+1) في يونيو 2015، والثاني منح إدارة أوباما لمبلغ 150 ملياراً لطهران والتي لم تذهب للتنمية في إيران إنما ذهبت لتسليح المليشيات التابعة لطهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن لتسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتهدم الأوطان.

وأضاف: “أما الخطأ الثالث فهو رفع العقوبة الأممية والذي تم في بداية 2016 نتيجة لتوقيع الاتفاق النووي، وهذه الأخطاء الكارثية من المجتمع الدولي يجب ألا تتكرر في عدم الموافقة على تمديد حظر السلاح على إيران والذي ينتهي في 18 أكتوبر 2020 وأيضا الالتزام بالعقوبات الأمريكية والتي فرضتها إدارة ترمب بعد الانسحاب الأمريكي من اتفاق(5+1)”.

وأشار إلى أن نظام ولاية الفقية أضاع أربعة عقود من الموارد المادية والبشرية والفكرية والعلمية على وهم اسمه "تصدير الثورة" ولم يجنِ للشعب الإيراني سوى اقتصاد متهالك وعملة تتهاوى و40 مليون إيراني تحت خط الفقر، مع انهيار في المنظومة الصحية ويأس وغضب يملأ شوارع إيران عبر مظاهرات متعاقبة.

واختتم “منيف الحربي” أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بممارسة أقوى قدرات الردع والحزم لديه تجاه نظام ولاية الفقية، ومطالب إنسانيا وأخلاقيا بحماية الشعب الإيراني من إرهاب وبطش النظام، والعمل الجاد والحثيث على تغيير سلوكه وممارسته وإخراجه من عبث الثورة إلى عقلانية واستقرار الدولة والبناء الداخلي وحسن الجوار مع دول المنطقة.

إيران نظام الملالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إيران" الدولة المارقة التي تحلم بـ"تصدير الثورة".. العقوبات والمعاناة تلاحقها منذ 4 عقود
سبق

أوضح المحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ”سبق” أن الحكم الصادر بإدانة الدولة المارقة الجديدة في تفجيرات الخبر وإلزامها بدفع 879 مليون دولار كتعويضات يؤكد على طبيعة نظام ولاية الفقيه الإرهابية، ويؤكد أن المجتمع الدولي ارتكب ثلاثة أخطاء إستراتيجية كارثية في تعامله مع نظام الملالي.

وتفصيلاً، قال "الحربي" إن أول هذه الأخطاء الفادحة هو التوقيع على الاتفاق النووي (5+1) في يونيو 2015، والثاني منح إدارة أوباما لمبلغ 150 ملياراً لطهران والتي لم تذهب للتنمية في إيران إنما ذهبت لتسليح المليشيات التابعة لطهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن لتسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتهدم الأوطان.

وأضاف: “أما الخطأ الثالث فهو رفع العقوبة الأممية والذي تم في بداية 2016 نتيجة لتوقيع الاتفاق النووي، وهذه الأخطاء الكارثية من المجتمع الدولي يجب ألا تتكرر في عدم الموافقة على تمديد حظر السلاح على إيران والذي ينتهي في 18 أكتوبر 2020 وأيضا الالتزام بالعقوبات الأمريكية والتي فرضتها إدارة ترمب بعد الانسحاب الأمريكي من اتفاق(5+1)”.

وأشار إلى أن نظام ولاية الفقية أضاع أربعة عقود من الموارد المادية والبشرية والفكرية والعلمية على وهم اسمه "تصدير الثورة" ولم يجنِ للشعب الإيراني سوى اقتصاد متهالك وعملة تتهاوى و40 مليون إيراني تحت خط الفقر، مع انهيار في المنظومة الصحية ويأس وغضب يملأ شوارع إيران عبر مظاهرات متعاقبة.

واختتم “منيف الحربي” أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بممارسة أقوى قدرات الردع والحزم لديه تجاه نظام ولاية الفقية، ومطالب إنسانيا وأخلاقيا بحماية الشعب الإيراني من إرهاب وبطش النظام، والعمل الجاد والحثيث على تغيير سلوكه وممارسته وإخراجه من عبث الثورة إلى عقلانية واستقرار الدولة والبناء الداخلي وحسن الجوار مع دول المنطقة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
12:17 AM

"إيران" الدولة المارقة التي تحلم بـ"تصدير الثورة".. العقوبات والمعاناة تلاحقها منذ 4 عقود

"الحربي" لـ"سبق": المجتمع الدولي ارتكب 3 أخطاء كارثية في تعامله مع نظام الملالي

A A A
زيد الخمشي - الرياض
4
1,552

أوضح المحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ”سبق” أن الحكم الصادر بإدانة الدولة المارقة الجديدة في تفجيرات الخبر وإلزامها بدفع 879 مليون دولار كتعويضات يؤكد على طبيعة نظام ولاية الفقيه الإرهابية، ويؤكد أن المجتمع الدولي ارتكب ثلاثة أخطاء إستراتيجية كارثية في تعامله مع نظام الملالي.

وتفصيلاً، قال "الحربي" إن أول هذه الأخطاء الفادحة هو التوقيع على الاتفاق النووي (5+1) في يونيو 2015، والثاني منح إدارة أوباما لمبلغ 150 ملياراً لطهران والتي لم تذهب للتنمية في إيران إنما ذهبت لتسليح المليشيات التابعة لطهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن لتسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتهدم الأوطان.

وأضاف: “أما الخطأ الثالث فهو رفع العقوبة الأممية والذي تم في بداية 2016 نتيجة لتوقيع الاتفاق النووي، وهذه الأخطاء الكارثية من المجتمع الدولي يجب ألا تتكرر في عدم الموافقة على تمديد حظر السلاح على إيران والذي ينتهي في 18 أكتوبر 2020 وأيضا الالتزام بالعقوبات الأمريكية والتي فرضتها إدارة ترمب بعد الانسحاب الأمريكي من اتفاق(5+1)”.

وأشار إلى أن نظام ولاية الفقية أضاع أربعة عقود من الموارد المادية والبشرية والفكرية والعلمية على وهم اسمه "تصدير الثورة" ولم يجنِ للشعب الإيراني سوى اقتصاد متهالك وعملة تتهاوى و40 مليون إيراني تحت خط الفقر، مع انهيار في المنظومة الصحية ويأس وغضب يملأ شوارع إيران عبر مظاهرات متعاقبة.

واختتم “منيف الحربي” أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بممارسة أقوى قدرات الردع والحزم لديه تجاه نظام ولاية الفقية، ومطالب إنسانيا وأخلاقيا بحماية الشعب الإيراني من إرهاب وبطش النظام، والعمل الجاد والحثيث على تغيير سلوكه وممارسته وإخراجه من عبث الثورة إلى عقلانية واستقرار الدولة والبناء الداخلي وحسن الجوار مع دول المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,719
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,943

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة