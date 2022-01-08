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"التحالف": تدمير 50 آلية عسكرية ومقتل 435 عنصرًا حوثيًا خلال 24 ساعة

تنفيذ 76 عملية استهداف ضد الميليشيا الانقلابية في مأرب وشبوة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 76 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وشبوة، وتم تدمير 50 آلية عسكرية، ومقتل 435 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.


جاء ذلك في بيان لـ"التحالف"، قال فيه إنه تم تنفيذ 27 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب.. وتدمير 17 آلية عسكرية ومقتل 155 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة .


كما أعلن "التحالف"، تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة.. وتدمير 33 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير 50 آلية عسكرية ومقتل 435 عنصرًا حوثيًا خلال 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 76 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وشبوة، وتم تدمير 50 آلية عسكرية، ومقتل 435 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.


جاء ذلك في بيان لـ"التحالف"، قال فيه إنه تم تنفيذ 27 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب.. وتدمير 17 آلية عسكرية ومقتل 155 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة .


كما أعلن "التحالف"، تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة.. وتدمير 33 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
07:07 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:30 AM

"التحالف": تدمير 50 آلية عسكرية ومقتل 435 عنصرًا حوثيًا خلال 24 ساعة

تنفيذ 76 عملية استهداف ضد الميليشيا الانقلابية في مأرب وشبوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 76 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وشبوة، وتم تدمير 50 آلية عسكرية، ومقتل 435 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.


جاء ذلك في بيان لـ"التحالف"، قال فيه إنه تم تنفيذ 27 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب.. وتدمير 17 آلية عسكرية ومقتل 155 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة .


كما أعلن "التحالف"، تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة.. وتدمير 33 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

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