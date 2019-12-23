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﻿فتح طريق "هدا الطائف" بعد إغلاق استمر ساعات عدة

بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة وانهيار الصخور

فتحت إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة الهدا، قبل قليل؛ وذلك بعد أن استمر الإغلاق عدة ساعات بشكل احترازي؛ بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، والتي تسببت في انهيار الصخور.

ويأتي ذلك بعد أن تَفَقّدت الفِرَق الميدانية لإدارة سلامة الطرق امتداد طريق العقبة، وتأكدت بشكل مباشر من سلامته قبل فتحه لمرتاديه.

يشار إلى أن منطقة الهدا، شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مساء أمس.

الطائف عقبة الهدا أمطار الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿فتح طريق "هدا الطائف" بعد إغلاق استمر ساعات عدة
سبق

فتحت إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة الهدا، قبل قليل؛ وذلك بعد أن استمر الإغلاق عدة ساعات بشكل احترازي؛ بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، والتي تسببت في انهيار الصخور.

ويأتي ذلك بعد أن تَفَقّدت الفِرَق الميدانية لإدارة سلامة الطرق امتداد طريق العقبة، وتأكدت بشكل مباشر من سلامته قبل فتحه لمرتاديه.

يشار إلى أن منطقة الهدا، شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مساء أمس.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:28 AM

﻿فتح طريق "هدا الطائف" بعد إغلاق استمر ساعات عدة

بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة وانهيار الصخور

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متعب البقمي - الطائف
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2,289

فتحت إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة الهدا، قبل قليل؛ وذلك بعد أن استمر الإغلاق عدة ساعات بشكل احترازي؛ بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، والتي تسببت في انهيار الصخور.

ويأتي ذلك بعد أن تَفَقّدت الفِرَق الميدانية لإدارة سلامة الطرق امتداد طريق العقبة، وتأكدت بشكل مباشر من سلامته قبل فتحه لمرتاديه.

يشار إلى أن منطقة الهدا، شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مساء أمس.

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