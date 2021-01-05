فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل

وصل سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد، إلى محافظة ‫العلا؛ للمشاركة في القمة الخليجية.

وكان في استقباله، في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحّب به ومرافقيه في المملكة العربية السعودية.