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"سالك" تزيد من حصتها في شركة اللحوم البرازيلية "منيرفا" إلى 33.83%

ضمن مساهماتها في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020م، زيادة حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية من 25.5% إلى 33.83%، في إطار مساهمة الشركة السعودية في تحقيق المستهدفات المنوطة بها ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "منيرفا فودز" تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية، وثاني أكبر مصدر في البرازيل إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم، كما تلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية حيث قامت خلال العام الجاري 2020م بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء، إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأضافت "سالك" أن شريكها الإستراتيجي شركة VDQ في "منيرفا فودز" يدعم هذا التوجه من الاستثمار، ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.

وأشارت "سالك" إلى أن شركة "منيرفا فودز" البرازيلية أُسست عام 1992م، وتدير 25 مصنعاً للسلخ في أمريكا الجنوبية و3 مصانع للمعالجة بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهراً المنتهية في 30 يونيو 2020 وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007م ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.

يُشار إلى أن المملكة تستهلك 550 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70% وكانت شركة "سالك" قد بدأت عملياتها عام 2012م وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الإستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سالك" تزيد من حصتها في شركة اللحوم البرازيلية "منيرفا" إلى 33.83%
سبق

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020م، زيادة حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية من 25.5% إلى 33.83%، في إطار مساهمة الشركة السعودية في تحقيق المستهدفات المنوطة بها ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "منيرفا فودز" تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية، وثاني أكبر مصدر في البرازيل إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم، كما تلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية حيث قامت خلال العام الجاري 2020م بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء، إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأضافت "سالك" أن شريكها الإستراتيجي شركة VDQ في "منيرفا فودز" يدعم هذا التوجه من الاستثمار، ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.

وأشارت "سالك" إلى أن شركة "منيرفا فودز" البرازيلية أُسست عام 1992م، وتدير 25 مصنعاً للسلخ في أمريكا الجنوبية و3 مصانع للمعالجة بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهراً المنتهية في 30 يونيو 2020 وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007م ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.

يُشار إلى أن المملكة تستهلك 550 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70% وكانت شركة "سالك" قد بدأت عملياتها عام 2012م وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الإستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:39 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:44 PM

"سالك" تزيد من حصتها في شركة اللحوم البرازيلية "منيرفا" إلى 33.83%

ضمن مساهماتها في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020م، زيادة حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية من 25.5% إلى 33.83%، في إطار مساهمة الشركة السعودية في تحقيق المستهدفات المنوطة بها ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "منيرفا فودز" تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية، وثاني أكبر مصدر في البرازيل إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم، كما تلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية حيث قامت خلال العام الجاري 2020م بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء، إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأضافت "سالك" أن شريكها الإستراتيجي شركة VDQ في "منيرفا فودز" يدعم هذا التوجه من الاستثمار، ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.

وأشارت "سالك" إلى أن شركة "منيرفا فودز" البرازيلية أُسست عام 1992م، وتدير 25 مصنعاً للسلخ في أمريكا الجنوبية و3 مصانع للمعالجة بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهراً المنتهية في 30 يونيو 2020 وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007م ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.

يُشار إلى أن المملكة تستهلك 550 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70% وكانت شركة "سالك" قد بدأت عملياتها عام 2012م وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الإستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.

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