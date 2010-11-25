البيت الأبيض يوافق على تلقي "بايدن" تقارير المخابرات السرية اليومية

"الخدمات العامة" أبلغته رسميًّا بتلقي الأموال اللازمة لتسيير المرحلة الانتقالية

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية التي تُرفع للرئيس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، يعني هذا القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بايدن رسميًّا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقًا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية؛ ما يعني أنها اعترفت أخيرًا بفوزه بالانتخابات.

ووجّه "ترامب" الاثنين فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن خلال المرحلة الانتقالية رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية. وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلي ميرفي بـ"القيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وأضاف ترامب: "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة. ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".

وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة، وسنواصل المعركة. أنا أؤمن بأننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية. وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".