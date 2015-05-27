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وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للمعلمين والطلاب لكثرة الإجازات

أكد أهمية التوعية والتهيئة للمجتمع بالنظام الجديد الذي يقسِّم السنة إلى 3 فصول دراسية

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات بسبب كثرة الإجازات.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "آل الشيخ" في مؤتمر صحفي دور التوعية والتهيئة للمجتمع بنظام التقويم الدراسي الجديد، الذي أعلنته الوزارة بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين "نظام ثلاثة فصول دراسية والخطط الدراسية بدون شك تحتاج إلى توعية، ونحن نسير عليها".

واستدرك بأن نظام الفصول الثلاثة موجود في تعليمنا في المرحلة الثانوية والجامعات، والمعروف بالفصل الصيفي". مشيرًا إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة تنظيم إداري لتقديم المناهج والمعارف والمهارات بالطريقة المثلى.

وأضاف: "أعتقد أنها ستكون -إن شاء الله- رحلة تعليمية ممتعة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ لأنها تعطيهم فترات استراحة مع أسرهم، وتكسر الجمود الطويل". مشيرًا إلى أن جميع الدول في العالم تحظى بمعدل إجازات في داخل الفصل أعلى من الموجود في السعودية .

يُذكر أن التقويم الدراسي الجديد سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلَين دراسيَّين، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للمعلمين والطلاب لكثرة الإجازات
سبق

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات بسبب كثرة الإجازات.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "آل الشيخ" في مؤتمر صحفي دور التوعية والتهيئة للمجتمع بنظام التقويم الدراسي الجديد، الذي أعلنته الوزارة بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين "نظام ثلاثة فصول دراسية والخطط الدراسية بدون شك تحتاج إلى توعية، ونحن نسير عليها".

واستدرك بأن نظام الفصول الثلاثة موجود في تعليمنا في المرحلة الثانوية والجامعات، والمعروف بالفصل الصيفي". مشيرًا إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة تنظيم إداري لتقديم المناهج والمعارف والمهارات بالطريقة المثلى.

وأضاف: "أعتقد أنها ستكون -إن شاء الله- رحلة تعليمية ممتعة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ لأنها تعطيهم فترات استراحة مع أسرهم، وتكسر الجمود الطويل". مشيرًا إلى أن جميع الدول في العالم تحظى بمعدل إجازات في داخل الفصل أعلى من الموجود في السعودية .

يُذكر أن التقويم الدراسي الجديد سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلَين دراسيَّين، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:45 AM

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للمعلمين والطلاب لكثرة الإجازات

أكد أهمية التوعية والتهيئة للمجتمع بالنظام الجديد الذي يقسِّم السنة إلى 3 فصول دراسية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
49
26,073

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات بسبب كثرة الإجازات.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "آل الشيخ" في مؤتمر صحفي دور التوعية والتهيئة للمجتمع بنظام التقويم الدراسي الجديد، الذي أعلنته الوزارة بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين "نظام ثلاثة فصول دراسية والخطط الدراسية بدون شك تحتاج إلى توعية، ونحن نسير عليها".

واستدرك بأن نظام الفصول الثلاثة موجود في تعليمنا في المرحلة الثانوية والجامعات، والمعروف بالفصل الصيفي". مشيرًا إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة تنظيم إداري لتقديم المناهج والمعارف والمهارات بالطريقة المثلى.

وأضاف: "أعتقد أنها ستكون -إن شاء الله- رحلة تعليمية ممتعة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ لأنها تعطيهم فترات استراحة مع أسرهم، وتكسر الجمود الطويل". مشيرًا إلى أن جميع الدول في العالم تحظى بمعدل إجازات في داخل الفصل أعلى من الموجود في السعودية .

يُذكر أن التقويم الدراسي الجديد سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلَين دراسيَّين، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

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