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الأخضر تحت 20 عامًا يعاود تدريباته استعدادًا للقاء تونس في كأس العرب

بعد فوزه على المنتخب اليمني في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمس الجمعة تدريباته بعد فوزه على منتخب اليمن الخميس بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وتفصيلاً، أدى لاعبو "الأخضر" أمس تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد. وقُسِّم اللاعبون خلال التدريبات إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة؛ لتختتم الحصة التدريبية بمباريات مصغرة.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي اليوم السبت تحضيراته لمواجهة منتخب تونس يوم غد الأحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العرب.

يُذكر أن مجموعة "الأخضر" في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة تضم إلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 20 عامًا يعاود تدريباته استعدادًا للقاء تونس في كأس العرب
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمس الجمعة تدريباته بعد فوزه على منتخب اليمن الخميس بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وتفصيلاً، أدى لاعبو "الأخضر" أمس تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد. وقُسِّم اللاعبون خلال التدريبات إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة؛ لتختتم الحصة التدريبية بمباريات مصغرة.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي اليوم السبت تحضيراته لمواجهة منتخب تونس يوم غد الأحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العرب.

يُذكر أن مجموعة "الأخضر" في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة تضم إلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
01:05 AM

الأخضر تحت 20 عامًا يعاود تدريباته استعدادًا للقاء تونس في كأس العرب

بعد فوزه على المنتخب اليمني في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمس الجمعة تدريباته بعد فوزه على منتخب اليمن الخميس بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وتفصيلاً، أدى لاعبو "الأخضر" أمس تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد. وقُسِّم اللاعبون خلال التدريبات إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة؛ لتختتم الحصة التدريبية بمباريات مصغرة.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي اليوم السبت تحضيراته لمواجهة منتخب تونس يوم غد الأحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العرب.

يُذكر أن مجموعة "الأخضر" في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة تضم إلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

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