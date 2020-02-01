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بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

فيصل بن فرحان يترأس وفد المملكة العربية السعودية

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ بناء على طلب دولة فلسطين وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويبحث الاجتماع، إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقًا"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.

الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب فلسطين الأمير فيصل بن فرحان محمود عباس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة
سبق

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ بناء على طلب دولة فلسطين وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويبحث الاجتماع، إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقًا"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:42 PM

بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

فيصل بن فرحان يترأس وفد المملكة العربية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ بناء على طلب دولة فلسطين وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويبحث الاجتماع، إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقًا"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.

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