وفاة الشيخ غليفص بن شويه

توفي الشيخ غليفص بن خالد بن شويه.
نسأل الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
ويستقبل العزاء على الرقم : 0549444449
توفي الشيخ غليفص بن خالد بن شويه.
نسأل الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
ويستقبل العزاء على الرقم : 0549444449
توفي الشيخ غليفص بن خالد بن شويه.
نسأل الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
ويستقبل العزاء على الرقم : 0549444449
توفي الشيخ غليفص بن خالد بن شويه.
نسأل الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
ويستقبل العزاء على الرقم : 0549444449