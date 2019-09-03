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"فيسبوك" تفكر في إلغاء "زر" أدمَنَ عليه الملايين

مفاجأة تتزامن مع تطبيقها على منصة "إنستجرام"

كشفت تقارير صحفية، أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تفكر في إلغاء "زر" أدمَنَ على استخدامه الملايين.
ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، تقريرًا نقل فيه من مصادر داخل "فيسبوك" اختبارها تحديثًا جديدًا لفيسبوك، والذي يختفي فيه "زر الإعجاب" (Like)، من على بعض المنشورات عبر فيسبوك.

وتختبر "فيسبوك" إتمام تلك الخطوة، التي وُصفت بـ"المفاجئة"، بالتزامن مع تطبيقها على منصة التواصل المصورة "إنستجرام".
وقالت الباحثة التقنية، جين مونشن ونغ: إنها حصلت على لقطات شاشة لتلك الاختبارات الجديدة، التي تزمع "فيسبوك" تطبيقها.
وأشارت الباحثة إلى أن "فيسبوك" ستُخفي أيضًا عدد الإعجابات، التي يحظى بها أي منشور.

ومن المتوقع أن يظهر أسفل المنشور، اسم أحد الأصدقاء الذين أعجبوا بهذا المنشور، ثم بجواره كلمة "آخرون"؛ لكن لن يظهر عدد "الإعجابات" بالمنشور.
ولكن يظهر في "لقطات الشاشة" أن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرًا على المنشور.
ومن المتوقع أن تبدأ "فيسبوك" في اختبار تلك الخاصية الجديدة على عدد واسع من المستخدمين في وقت لاحق.
وعللت "فيسبوك" هذا الأمر، بأنه ضمن مساعيها لعلاج حالة "إدمان" البعض على الحصول على عدد أكبر من الإعجابات بمنشوراتهم؛ مما يجعلهم لا يكتبون المنشورات بناء على قناعتهم الشخصية؛ بل حتى تحظى بعدد أكبر من الإعجابات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تفكر في إلغاء "زر" أدمَنَ عليه الملايين
سبق

كشفت تقارير صحفية، أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تفكر في إلغاء "زر" أدمَنَ على استخدامه الملايين.
ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، تقريرًا نقل فيه من مصادر داخل "فيسبوك" اختبارها تحديثًا جديدًا لفيسبوك، والذي يختفي فيه "زر الإعجاب" (Like)، من على بعض المنشورات عبر فيسبوك.

وتختبر "فيسبوك" إتمام تلك الخطوة، التي وُصفت بـ"المفاجئة"، بالتزامن مع تطبيقها على منصة التواصل المصورة "إنستجرام".
وقالت الباحثة التقنية، جين مونشن ونغ: إنها حصلت على لقطات شاشة لتلك الاختبارات الجديدة، التي تزمع "فيسبوك" تطبيقها.
وأشارت الباحثة إلى أن "فيسبوك" ستُخفي أيضًا عدد الإعجابات، التي يحظى بها أي منشور.

ومن المتوقع أن يظهر أسفل المنشور، اسم أحد الأصدقاء الذين أعجبوا بهذا المنشور، ثم بجواره كلمة "آخرون"؛ لكن لن يظهر عدد "الإعجابات" بالمنشور.
ولكن يظهر في "لقطات الشاشة" أن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرًا على المنشور.
ومن المتوقع أن تبدأ "فيسبوك" في اختبار تلك الخاصية الجديدة على عدد واسع من المستخدمين في وقت لاحق.
وعللت "فيسبوك" هذا الأمر، بأنه ضمن مساعيها لعلاج حالة "إدمان" البعض على الحصول على عدد أكبر من الإعجابات بمنشوراتهم؛ مما يجعلهم لا يكتبون المنشورات بناء على قناعتهم الشخصية؛ بل حتى تحظى بعدد أكبر من الإعجابات.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:06 PM

"فيسبوك" تفكر في إلغاء "زر" أدمَنَ عليه الملايين

مفاجأة تتزامن مع تطبيقها على منصة "إنستجرام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية، أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تفكر في إلغاء "زر" أدمَنَ على استخدامه الملايين.
ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، تقريرًا نقل فيه من مصادر داخل "فيسبوك" اختبارها تحديثًا جديدًا لفيسبوك، والذي يختفي فيه "زر الإعجاب" (Like)، من على بعض المنشورات عبر فيسبوك.

وتختبر "فيسبوك" إتمام تلك الخطوة، التي وُصفت بـ"المفاجئة"، بالتزامن مع تطبيقها على منصة التواصل المصورة "إنستجرام".
وقالت الباحثة التقنية، جين مونشن ونغ: إنها حصلت على لقطات شاشة لتلك الاختبارات الجديدة، التي تزمع "فيسبوك" تطبيقها.
وأشارت الباحثة إلى أن "فيسبوك" ستُخفي أيضًا عدد الإعجابات، التي يحظى بها أي منشور.

ومن المتوقع أن يظهر أسفل المنشور، اسم أحد الأصدقاء الذين أعجبوا بهذا المنشور، ثم بجواره كلمة "آخرون"؛ لكن لن يظهر عدد "الإعجابات" بالمنشور.
ولكن يظهر في "لقطات الشاشة" أن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرًا على المنشور.
ومن المتوقع أن تبدأ "فيسبوك" في اختبار تلك الخاصية الجديدة على عدد واسع من المستخدمين في وقت لاحق.
وعللت "فيسبوك" هذا الأمر، بأنه ضمن مساعيها لعلاج حالة "إدمان" البعض على الحصول على عدد أكبر من الإعجابات بمنشوراتهم؛ مما يجعلهم لا يكتبون المنشورات بناء على قناعتهم الشخصية؛ بل حتى تحظى بعدد أكبر من الإعجابات.

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