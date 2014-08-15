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تصفية خلاف تنتهي بمصرع مواطن رمياً بالرصاص أمام منزله بجازان

الجاني أصيب بطلق ناري ونُقِل تحت حراسة إلى مستشفى الملك فهد

لقي مواطن مصرعه في جبال الحشر؛ جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها مواطن آخر قدم لتصفية خلاف معه أمام باب منزله.

وأودع جثمان المجني عليه ثلاجة الأموات، وأصيب الجاني أيضاً بعيارات نارية ونُقِل لمستشفى الملك فهد بجازان.

وكشفت مصادر أن الجاني نُقِل تحت حراسة مشددة إلى مستشفى الملك فهد؛ جراء إصابته التي يعتقد أنه أصاب نفسه بها، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في كل ملابسات الحادث الإجرامي.

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تصفية خلاف تنتهي بمصرع مواطن رمياً بالرصاص أمام منزله بجازان
سبق

لقي مواطن مصرعه في جبال الحشر؛ جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها مواطن آخر قدم لتصفية خلاف معه أمام باب منزله.

وأودع جثمان المجني عليه ثلاجة الأموات، وأصيب الجاني أيضاً بعيارات نارية ونُقِل لمستشفى الملك فهد بجازان.

وكشفت مصادر أن الجاني نُقِل تحت حراسة مشددة إلى مستشفى الملك فهد؛ جراء إصابته التي يعتقد أنه أصاب نفسه بها، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في كل ملابسات الحادث الإجرامي.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
01:57 PM

تصفية خلاف تنتهي بمصرع مواطن رمياً بالرصاص أمام منزله بجازان

الجاني أصيب بطلق ناري ونُقِل تحت حراسة إلى مستشفى الملك فهد

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محمد المواسي - جازان
2
1,851

لقي مواطن مصرعه في جبال الحشر؛ جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها مواطن آخر قدم لتصفية خلاف معه أمام باب منزله.

وأودع جثمان المجني عليه ثلاجة الأموات، وأصيب الجاني أيضاً بعيارات نارية ونُقِل لمستشفى الملك فهد بجازان.

وكشفت مصادر أن الجاني نُقِل تحت حراسة مشددة إلى مستشفى الملك فهد؛ جراء إصابته التي يعتقد أنه أصاب نفسه بها، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في كل ملابسات الحادث الإجرامي.

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