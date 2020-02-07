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الوحدة يكتسح أبها برباعية ويصل للنقطة 27

كسب فريق الوحدة مضيفه أبها بنتيجة 4-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.

تقدم كريج جودوين بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله يوسف نياكات الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44، سجل عبدالله الجدعاني حارس الوحدة الهدف الأول لأبها بالخطأ في مرمى فريقه، لكن جودوين عاد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47.


واختتم يوسف نياكات رباعية فريقه بالهدف الذي سجله في الدقيقة 61.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوحدة يكتسح أبها برباعية ويصل للنقطة 27
سبق

كسب فريق الوحدة مضيفه أبها بنتيجة 4-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.

تقدم كريج جودوين بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله يوسف نياكات الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44، سجل عبدالله الجدعاني حارس الوحدة الهدف الأول لأبها بالخطأ في مرمى فريقه، لكن جودوين عاد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47.


واختتم يوسف نياكات رباعية فريقه بالهدف الذي سجله في الدقيقة 61.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
06:24 PM

الوحدة يكتسح أبها برباعية ويصل للنقطة 27

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب فريق الوحدة مضيفه أبها بنتيجة 4-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.

تقدم كريج جودوين بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله يوسف نياكات الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44، سجل عبدالله الجدعاني حارس الوحدة الهدف الأول لأبها بالخطأ في مرمى فريقه، لكن جودوين عاد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47.


واختتم يوسف نياكات رباعية فريقه بالهدف الذي سجله في الدقيقة 61.

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