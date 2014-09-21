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"السلمان" يقدِّم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة لدى الأمم المتحدة

لبرنامجَيْ البيئة والمستوطنات البشرية

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان بتقديم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي في العاصمة نيروبي مع المديرة العامة للأمم المتحدة في كينيا زينب حواء بانغورا. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين المملكة وبرنامجَيْ الأمم المتحدة.

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"السلمان" يقدِّم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة لدى الأمم المتحدة
سبق

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان بتقديم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي في العاصمة نيروبي مع المديرة العامة للأمم المتحدة في كينيا زينب حواء بانغورا. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين المملكة وبرنامجَيْ الأمم المتحدة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:54 PM

"السلمان" يقدِّم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة لدى الأمم المتحدة

لبرنامجَيْ البيئة والمستوطنات البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,251

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان بتقديم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي في العاصمة نيروبي مع المديرة العامة للأمم المتحدة في كينيا زينب حواء بانغورا. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين المملكة وبرنامجَيْ الأمم المتحدة.

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