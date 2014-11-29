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لليوم السابع على التوالي.. حصيلة قياسية لوفيات "كورونا" في تركيا

إجمالي الحالات يرتفع إلى 13558

ذكرت وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات "كوفيد -19" اليومية سجّلت رقمًا قياسيًّا لليوم السابع على التوالي اليوم الأحد مع 185 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء في مارس بلغ 13558، وفقًا لـ"رويترز".

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا، بما في ذلك الحالات دون أعراض، بشكل طفيف إلى 29281 على مدى أربعة أشهر.

فيروس كورونا الجديد

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لليوم السابع على التوالي.. حصيلة قياسية لوفيات "كورونا" في تركيا
سبق

ذكرت وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات "كوفيد -19" اليومية سجّلت رقمًا قياسيًّا لليوم السابع على التوالي اليوم الأحد مع 185 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء في مارس بلغ 13558، وفقًا لـ"رويترز".

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا، بما في ذلك الحالات دون أعراض، بشكل طفيف إلى 29281 على مدى أربعة أشهر.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:56 PM

لليوم السابع على التوالي.. حصيلة قياسية لوفيات "كورونا" في تركيا

إجمالي الحالات يرتفع إلى 13558

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات "كوفيد -19" اليومية سجّلت رقمًا قياسيًّا لليوم السابع على التوالي اليوم الأحد مع 185 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء في مارس بلغ 13558، وفقًا لـ"رويترز".

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا، بما في ذلك الحالات دون أعراض، بشكل طفيف إلى 29281 على مدى أربعة أشهر.

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