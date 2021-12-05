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استشاري: لا يحتاج مريض ضغط الدم إلى زيادة جرعة العلاج شتاء إذا كان البرد شديدًا

قال: إذا ارتفعت بعد ذلك قياسات الضغط فيناقشها مع طبيبه

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن مريض ضغط الدم لا يحتاج إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كان البرد شديدًا.

وقال الدكتور "النمر": "هل يحتاج مرضى ضغط الدم إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كان البرد شديدًا؟ والإجابة لا، بل إلى التدفئة واللبس المناسب للشتاء، وشرب المشروبات الساخنة، وشرب الماء الكافي، والابتعاد عن الخروج إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تحت 10". مؤكدًا أنه إذا ارتفعت بعد ذلك قياسات الضغط فيناقشها مع طبيبه.

وأضاف الدكتور "النمر": "عادة يصعب التحكم بالضغط في الشتاء لأسباب عدة، منها تأثير برد الشتاء الذي يرفع الضغط. ويزداد مدى هذا التأثير بانخفاض درجة الحرارة، وبخاصة لدى كبار السن. وكذلك قلة ممارسة النشاط البدني، وزيادة الوزن، وزيادة تناول الملح في الأكلات الشعبية أثناء الشتاء".

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استشاري: لا يحتاج مريض ضغط الدم إلى زيادة جرعة العلاج شتاء إذا كان البرد شديدًا
سبق

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن مريض ضغط الدم لا يحتاج إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كان البرد شديدًا.

وقال الدكتور "النمر": "هل يحتاج مرضى ضغط الدم إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كان البرد شديدًا؟ والإجابة لا، بل إلى التدفئة واللبس المناسب للشتاء، وشرب المشروبات الساخنة، وشرب الماء الكافي، والابتعاد عن الخروج إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تحت 10". مؤكدًا أنه إذا ارتفعت بعد ذلك قياسات الضغط فيناقشها مع طبيبه.

وأضاف الدكتور "النمر": "عادة يصعب التحكم بالضغط في الشتاء لأسباب عدة، منها تأثير برد الشتاء الذي يرفع الضغط. ويزداد مدى هذا التأثير بانخفاض درجة الحرارة، وبخاصة لدى كبار السن. وكذلك قلة ممارسة النشاط البدني، وزيادة الوزن، وزيادة تناول الملح في الأكلات الشعبية أثناء الشتاء".

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:17 PM

استشاري: لا يحتاج مريض ضغط الدم إلى زيادة جرعة العلاج شتاء إذا كان البرد شديدًا

قال: إذا ارتفعت بعد ذلك قياسات الضغط فيناقشها مع طبيبه

A A A
ماجد الرفاعي - الرياض
1
1,576

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن مريض ضغط الدم لا يحتاج إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كان البرد شديدًا.

وقال الدكتور "النمر": "هل يحتاج مرضى ضغط الدم إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كان البرد شديدًا؟ والإجابة لا، بل إلى التدفئة واللبس المناسب للشتاء، وشرب المشروبات الساخنة، وشرب الماء الكافي، والابتعاد عن الخروج إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تحت 10". مؤكدًا أنه إذا ارتفعت بعد ذلك قياسات الضغط فيناقشها مع طبيبه.

وأضاف الدكتور "النمر": "عادة يصعب التحكم بالضغط في الشتاء لأسباب عدة، منها تأثير برد الشتاء الذي يرفع الضغط. ويزداد مدى هذا التأثير بانخفاض درجة الحرارة، وبخاصة لدى كبار السن. وكذلك قلة ممارسة النشاط البدني، وزيادة الوزن، وزيادة تناول الملح في الأكلات الشعبية أثناء الشتاء".

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