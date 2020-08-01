النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

أمانة العاصمة المقدسة تُعايد الأطفال بعيد الأضحى

بالتعاون مع "أضواء المبدعين" ومراكز التسوق الكبرى

أطلقت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مبادرات توعوية تثقيفية اجتماعية لأهالي مكة المكرمة بالتعاون مع مؤسسة أضواء المبدعين ومراكز التسوق الكبرى بمكة المكرمة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت المبادرة تقديم عرض مرئي توعوي للتعليمات الخاصة بالاحترازات الصحية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

وأطلقت إدارة التطوع البلدي مبادرة أخرى بعنوان (أنا أقوى من كورونا) وهي مبادرة موجهة للأطفال، يتم من خلالها توزيع الهدايا للأطفال والمعقمات المخففة والرسم والتلوين.

وقال المدير العام للخدمات الاجتماعية المهندس رائد عبدالله سمرقندي: المبادرات جاءت بموافقة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، وتحرص فيها الأمانة على معايدة الأطفال في عيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا التي تشغل وقتهم بما يعود عليهم بالنفع كأدوات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى تقديم المعقمات المخففة لهم وتوعيتهم بأهمية تعقيم أيديهم وغسلها بالماء والصابون باستمرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تُعايد الأطفال بعيد الأضحى
سبق

أطلقت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مبادرات توعوية تثقيفية اجتماعية لأهالي مكة المكرمة بالتعاون مع مؤسسة أضواء المبدعين ومراكز التسوق الكبرى بمكة المكرمة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت المبادرة تقديم عرض مرئي توعوي للتعليمات الخاصة بالاحترازات الصحية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

وأطلقت إدارة التطوع البلدي مبادرة أخرى بعنوان (أنا أقوى من كورونا) وهي مبادرة موجهة للأطفال، يتم من خلالها توزيع الهدايا للأطفال والمعقمات المخففة والرسم والتلوين.

وقال المدير العام للخدمات الاجتماعية المهندس رائد عبدالله سمرقندي: المبادرات جاءت بموافقة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، وتحرص فيها الأمانة على معايدة الأطفال في عيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا التي تشغل وقتهم بما يعود عليهم بالنفع كأدوات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى تقديم المعقمات المخففة لهم وتوعيتهم بأهمية تعقيم أيديهم وغسلها بالماء والصابون باستمرار.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:27 PM

أمانة العاصمة المقدسة تُعايد الأطفال بعيد الأضحى

بالتعاون مع "أضواء المبدعين" ومراكز التسوق الكبرى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
152

أطلقت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مبادرات توعوية تثقيفية اجتماعية لأهالي مكة المكرمة بالتعاون مع مؤسسة أضواء المبدعين ومراكز التسوق الكبرى بمكة المكرمة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت المبادرة تقديم عرض مرئي توعوي للتعليمات الخاصة بالاحترازات الصحية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

وأطلقت إدارة التطوع البلدي مبادرة أخرى بعنوان (أنا أقوى من كورونا) وهي مبادرة موجهة للأطفال، يتم من خلالها توزيع الهدايا للأطفال والمعقمات المخففة والرسم والتلوين.

وقال المدير العام للخدمات الاجتماعية المهندس رائد عبدالله سمرقندي: المبادرات جاءت بموافقة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، وتحرص فيها الأمانة على معايدة الأطفال في عيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا التي تشغل وقتهم بما يعود عليهم بالنفع كأدوات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى تقديم المعقمات المخففة لهم وتوعيتهم بأهمية تعقيم أيديهم وغسلها بالماء والصابون باستمرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,591
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,109
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,797
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,329

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة