بالفيديو .. هل شاهدت هليكوبتر تطير ومروحتها إلى أسفل؟

مناورة خطرة وتتطلب طيارًا ماهرًا للغاية

هل شاهدت من قبل طائرة هليكوبتر تطير بينما مروحتها إلى أسفل، وجسم الطائرة فوق المروحة؟ هذا ما قام به اثنان من الطيارين في العرض الجوي المركزي بولاية أيوا الأمريكية يوم 23 أغسطس الماضي.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قدم الطياران آرون فيتزجيرالد وكريس باخمان من فريق المغامرين "ريد بول" عرضًا جويًا مثيرًا، تضمن هذه المناورة الخطرة حين قفز بالمروحية للخلف.

ويظهر الفيديو الذي التقطه الطيار واين إيفرسون، الطائرة الهليكوبتر وهي تطير في السماء، ثم تصعد بمقدمتها إلى أعلى للحظة قصيرة، ثم تتراجع المروحية إلى الوراء وإلى أسفل باتجاه الأرض مباشرة، ثم تنقلب الطائرة رأسًا على عقب حتى تصبح المروحة أسفل جسم الطائرة، ومن بعدها يصحح الطياران وضع الطائرة ويطيران بعيدًا.

ويعلق إيفرسون على ما قام به الطياران ويقول: "هذه المناورة بالهليكوبتر خطرة وتتطلب طيارًا ماهرًا للغاية"، ويضيف إيفرسون: "أي خطأ في هذه المناورة يمكن أن يتسبب بمقتل الطيارين .. فليس من السهل الطيران بمروحة إلى أسفل، فيمكن أن تصطدم المروحة بذيل الطائرة وتسقط فورًا، كما أن عددًا قليلاً من المروحيات يمكن أن يقوم بهذه المغامرة".