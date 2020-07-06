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شرطة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بالسطو على محلٍ تجاري

سرقاه تحت التهديد بالسلاح الأبيض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر)، بوقت وجيز، بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة.


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شرطة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بالسطو على محلٍ تجاري
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر)، بوقت وجيز، بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة.


06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:58 PM

شرطة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بالسطو على محلٍ تجاري

سرقاه تحت التهديد بالسلاح الأبيض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر)، بوقت وجيز، بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة.


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