الأخضر تحت 17 عاماً يواجه شقيقه الإماراتي في نصف نهائي غرب آسيا للناشئين

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً غداً السبت مباراته ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.



ويستضيف "الأخضر" منتخب الإمارات في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



على الصعيد الميداني، عاود لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة ضد منتخب العراق أمس الخميس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة على ملعب مصغّر.



الجدير بالذكر أن "الأخضر" حامل لقب النسخة الماضية، تغلب في دور المجموعات على منتخب لبنان بنتيجة 2-1، وعلى منتخب العراق بنتيجة 3-0.