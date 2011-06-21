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توطين القيادات أهم من المقاهي وسيارات الآيس.. مختص يبلور الصورة

عزا ما يواجهه السعوديون في الوظائف الدنيا إلى مشكلة الإدارة الوسطى

قال مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، إن توطين القيادات أهم من توطين المقاهي والمطاعم وسيارات الآيس كريم، مؤكداً "نحن أمام أولويات وأهمية وهذا أهم، وفيه نجاح سريع".

وقال "الضبعان" في لقاء مع "الإخبارية": "تستطيع الموارد التحالف مع هيئة سوق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي وغيرها لتستفيد من خبراتهم في توطين القيادات".

وأضاف: "المشكلة في القيادات الوسطى التي تشكّل عائقاً أمام السعوديين العاملين في الوظائف الدنيا في التدريب وصُنع القرار والوصول للإدارة العليا، وإذا لم يوجد قيادي سعودي فأي قائد أجنبي لا بد يكون له نائب سعودي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توطين القيادات أهم من المقاهي وسيارات الآيس.. مختص يبلور الصورة
سبق

قال مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، إن توطين القيادات أهم من توطين المقاهي والمطاعم وسيارات الآيس كريم، مؤكداً "نحن أمام أولويات وأهمية وهذا أهم، وفيه نجاح سريع".

وقال "الضبعان" في لقاء مع "الإخبارية": "تستطيع الموارد التحالف مع هيئة سوق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي وغيرها لتستفيد من خبراتهم في توطين القيادات".

وأضاف: "المشكلة في القيادات الوسطى التي تشكّل عائقاً أمام السعوديين العاملين في الوظائف الدنيا في التدريب وصُنع القرار والوصول للإدارة العليا، وإذا لم يوجد قيادي سعودي فأي قائد أجنبي لا بد يكون له نائب سعودي".

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
09:02 AM

توطين القيادات أهم من المقاهي وسيارات الآيس.. مختص يبلور الصورة

عزا ما يواجهه السعوديون في الوظائف الدنيا إلى مشكلة الإدارة الوسطى

A A A
بدر العتيبي - الرياض
2
3,787

قال مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، إن توطين القيادات أهم من توطين المقاهي والمطاعم وسيارات الآيس كريم، مؤكداً "نحن أمام أولويات وأهمية وهذا أهم، وفيه نجاح سريع".

وقال "الضبعان" في لقاء مع "الإخبارية": "تستطيع الموارد التحالف مع هيئة سوق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي وغيرها لتستفيد من خبراتهم في توطين القيادات".

وأضاف: "المشكلة في القيادات الوسطى التي تشكّل عائقاً أمام السعوديين العاملين في الوظائف الدنيا في التدريب وصُنع القرار والوصول للإدارة العليا، وإذا لم يوجد قيادي سعودي فأي قائد أجنبي لا بد يكون له نائب سعودي".

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