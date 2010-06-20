النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند تسجّل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا خلال 3 أشهر

وصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى إلى 29.9 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 1576 وفاة، وفق رويترز.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند، إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند تسجّل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا خلال 3 أشهر
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 1576 وفاة، وفق رويترز.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند، إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
09:36 AM

الهند تسجّل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا خلال 3 أشهر

وصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى إلى 29.9 مليون حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,027

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 1576 وفاة، وفق رويترز.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند، إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,674
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,159
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,904

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة