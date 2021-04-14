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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9847 نقطة

بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لأكثر من 202 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 9.34 نقاط ليقفل عند مستوى 9847.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 261 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والزامل للصناعة، وبتروكيم، والخريف، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومدينة المعرفة، وإم آي إس، والجزيرة ريت، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.71% و3.69%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، وعذيب للاتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، والجزيرة ريت، والجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 76.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23882.75 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 117 ألف سهم تقاسمتها 415 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9847 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 9.34 نقاط ليقفل عند مستوى 9847.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 261 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والزامل للصناعة، وبتروكيم، والخريف، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومدينة المعرفة، وإم آي إس، والجزيرة ريت، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.71% و3.69%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، وعذيب للاتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، والجزيرة ريت، والجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 76.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23882.75 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 117 ألف سهم تقاسمتها 415 صفقة.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
04:42 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9847 نقطة

بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لأكثر من 202 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 9.34 نقاط ليقفل عند مستوى 9847.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 261 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والزامل للصناعة، وبتروكيم، والخريف، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومدينة المعرفة، وإم آي إس، والجزيرة ريت، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.71% و3.69%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، وعذيب للاتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، والجزيرة ريت، والجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 76.98 نقطة ليقفل عند مستوى 23882.75 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 117 ألف سهم تقاسمتها 415 صفقة.

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