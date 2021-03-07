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"المشيطي" يشكر القيادة على تمديد خدمته نائباً لوزير البيئة 4 سنوات

ثمّن لـ"الفضلي" دعمه الدائم وتوجيهاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوزارة

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وأكد "المشيطي" أن الثقة الملكية الغالية وسام شرف يعتز به، داعياً الله أن يوفقه للقيام بهذه المسؤولية على أكمل وجه، محققاً تطلعات القيادة الرشيدة فيما يخدم منظومة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وعبّر عن الشكر والتقدير لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لدعمه الدائم وتوجيهاته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منظومة الوزارة وشؤونها بالتوازي مع خطط التنمية في المملكة، وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية والاستراتيجيات لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتتنميتها المستدامة، وتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام، مواءمة مع أهدف الرؤية 2030 والبرامج والاستراتيجيات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المشيطي" يشكر القيادة على تمديد خدمته نائباً لوزير البيئة 4 سنوات
سبق

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وأكد "المشيطي" أن الثقة الملكية الغالية وسام شرف يعتز به، داعياً الله أن يوفقه للقيام بهذه المسؤولية على أكمل وجه، محققاً تطلعات القيادة الرشيدة فيما يخدم منظومة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وعبّر عن الشكر والتقدير لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لدعمه الدائم وتوجيهاته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منظومة الوزارة وشؤونها بالتوازي مع خطط التنمية في المملكة، وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية والاستراتيجيات لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتتنميتها المستدامة، وتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام، مواءمة مع أهدف الرؤية 2030 والبرامج والاستراتيجيات ذات العلاقة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
02:58 PM

"المشيطي" يشكر القيادة على تمديد خدمته نائباً لوزير البيئة 4 سنوات

ثمّن لـ"الفضلي" دعمه الدائم وتوجيهاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وأكد "المشيطي" أن الثقة الملكية الغالية وسام شرف يعتز به، داعياً الله أن يوفقه للقيام بهذه المسؤولية على أكمل وجه، محققاً تطلعات القيادة الرشيدة فيما يخدم منظومة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وعبّر عن الشكر والتقدير لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لدعمه الدائم وتوجيهاته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منظومة الوزارة وشؤونها بالتوازي مع خطط التنمية في المملكة، وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية والاستراتيجيات لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتتنميتها المستدامة، وتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام، مواءمة مع أهدف الرؤية 2030 والبرامج والاستراتيجيات ذات العلاقة.

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