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"فاوتشي" يكشف خصائص "دلتا كورونا": أشد فتكًا وخطورة

معدية أكثر من غيرها لسهولة وسرعة انتقالها من شخص لآخر

كشف كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن خصائص سلالة "دلتا" الهندية للفيروس التاجي المستجد.

وأشار الدكتور أنتوني فاوتشي في حديث لقناة NBC التلفزيونية الأمريكية، إلى أن فيروس هذه السلالة يسبب حالات شديدة من المرض مقارنة بالفيروسات الأخرى.

وأضاف: يمكن اعتبار هذه الفيروسات أكثر فتكًا؛ لأنها تسبب حالات مرضية خطرة جدًّا، تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة؛ وفقًا للبيانات التي حللها العلماء الأمريكيون.

واعتبر -بحسب "روسيا اليوم"- أن سلالة "دلتا" معدية أكثر من غيرها، لسهولة وسرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

يُذكر أن سلالة "دلتا" اكتُشفت في شهر أكتوبر الماضي في الهند، وانتشرت في دول أخرى؛ حيث أعلن عمدة موسكو أن حوالى 90% من الإصابات الأخيرة بمرض "كوفيد-19"، هي بفيروس هذه السلالة.

ومن جانبه يشير الدكتور ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز بحوث غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن عدد الأجسام المضادة، الذي ينشأ بعد التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، كبير يكفي للحماية من جميع السلالات المعروفة في الوقت الحاضر.

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"فاوتشي" يكشف خصائص "دلتا كورونا": أشد فتكًا وخطورة
سبق

كشف كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن خصائص سلالة "دلتا" الهندية للفيروس التاجي المستجد.

وأشار الدكتور أنتوني فاوتشي في حديث لقناة NBC التلفزيونية الأمريكية، إلى أن فيروس هذه السلالة يسبب حالات شديدة من المرض مقارنة بالفيروسات الأخرى.

وأضاف: يمكن اعتبار هذه الفيروسات أكثر فتكًا؛ لأنها تسبب حالات مرضية خطرة جدًّا، تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة؛ وفقًا للبيانات التي حللها العلماء الأمريكيون.

واعتبر -بحسب "روسيا اليوم"- أن سلالة "دلتا" معدية أكثر من غيرها، لسهولة وسرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

يُذكر أن سلالة "دلتا" اكتُشفت في شهر أكتوبر الماضي في الهند، وانتشرت في دول أخرى؛ حيث أعلن عمدة موسكو أن حوالى 90% من الإصابات الأخيرة بمرض "كوفيد-19"، هي بفيروس هذه السلالة.

ومن جانبه يشير الدكتور ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز بحوث غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن عدد الأجسام المضادة، الذي ينشأ بعد التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، كبير يكفي للحماية من جميع السلالات المعروفة في الوقت الحاضر.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
12:59 PM

"فاوتشي" يكشف خصائص "دلتا كورونا": أشد فتكًا وخطورة

معدية أكثر من غيرها لسهولة وسرعة انتقالها من شخص لآخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن خصائص سلالة "دلتا" الهندية للفيروس التاجي المستجد.

وأشار الدكتور أنتوني فاوتشي في حديث لقناة NBC التلفزيونية الأمريكية، إلى أن فيروس هذه السلالة يسبب حالات شديدة من المرض مقارنة بالفيروسات الأخرى.

وأضاف: يمكن اعتبار هذه الفيروسات أكثر فتكًا؛ لأنها تسبب حالات مرضية خطرة جدًّا، تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة؛ وفقًا للبيانات التي حللها العلماء الأمريكيون.

واعتبر -بحسب "روسيا اليوم"- أن سلالة "دلتا" معدية أكثر من غيرها، لسهولة وسرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

يُذكر أن سلالة "دلتا" اكتُشفت في شهر أكتوبر الماضي في الهند، وانتشرت في دول أخرى؛ حيث أعلن عمدة موسكو أن حوالى 90% من الإصابات الأخيرة بمرض "كوفيد-19"، هي بفيروس هذه السلالة.

ومن جانبه يشير الدكتور ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز بحوث غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن عدد الأجسام المضادة، الذي ينشأ بعد التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، كبير يكفي للحماية من جميع السلالات المعروفة في الوقت الحاضر.

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