النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البريد السعودي" يطرح وظائف "توصيل" بدوام جزئي ومكافأة ثابتة (1500) ريال وعمولات

تستهدف كلا الجنسين في 40 محافظة بمختلف مناطق المملكة

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن وظائف شاغرة من خلال موقعها الإلكتروني تستهدف كلا الجنسين بدوام جزئي في عدد من المحافظات لتحقيق دعم نشاطها في تقديم الخدمة وتلبية الاحتياج.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الوظائف تأتي في إطار استمرار تقديم خدماتها اللوجستية ضمن نظام التوصيل المرن، حيث يحصل الموظف على مكافأة شهرية ثابتة مقدارها (1500) ريال بالإضافة إلى عمولة بواقع 7 ريالات للشحنة الواحدة المسلمة تسليماً ناجحاً للعميل.

واشترط "البريد السعودي" في التقدم على البرنامج بأن يكون المترشح من ضمن المحافظات ( يدمه / بدر الجنوب / الكامل / الحناكية / خيبر / الحمنة / الحسو / العيص / وادي الفرع / الشنان / سميراء / الغزالة / الاسياح / عقلة صقور / النبهانية / القوارة / عيون الجواء/ ضريا / قبه / قصيباء / الليث / قلوه / الحجرة / انصاب / جديدة عرعر / العيساوية / الرويضة / الخاصرة / الارطاويه/ القنفذه / بلحمر / تثليث / بيشة / الوجه / حقل / تيماء / البدع / حالة عمار / ضبا / املج ).

كما اشترط في المتقدم ألا يكون لديه مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة، وأن يكون لديه سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية المفعول، بالإضافة لامتلاك هاتف ذكي واتصال بيانات مفعل، وأن يلتزم باللباقة وحسن المظهر عند العملاء والمحافظة على المواد المسلمة، وأخيراً توقيعه على اتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.

للتقديم اضغط على هذا الرابط:‏ https://bit.ly/3qyRWb7

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البريد السعودي" يطرح وظائف "توصيل" بدوام جزئي ومكافأة ثابتة (1500) ريال وعمولات
سبق

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن وظائف شاغرة من خلال موقعها الإلكتروني تستهدف كلا الجنسين بدوام جزئي في عدد من المحافظات لتحقيق دعم نشاطها في تقديم الخدمة وتلبية الاحتياج.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الوظائف تأتي في إطار استمرار تقديم خدماتها اللوجستية ضمن نظام التوصيل المرن، حيث يحصل الموظف على مكافأة شهرية ثابتة مقدارها (1500) ريال بالإضافة إلى عمولة بواقع 7 ريالات للشحنة الواحدة المسلمة تسليماً ناجحاً للعميل.

واشترط "البريد السعودي" في التقدم على البرنامج بأن يكون المترشح من ضمن المحافظات ( يدمه / بدر الجنوب / الكامل / الحناكية / خيبر / الحمنة / الحسو / العيص / وادي الفرع / الشنان / سميراء / الغزالة / الاسياح / عقلة صقور / النبهانية / القوارة / عيون الجواء/ ضريا / قبه / قصيباء / الليث / قلوه / الحجرة / انصاب / جديدة عرعر / العيساوية / الرويضة / الخاصرة / الارطاويه/ القنفذه / بلحمر / تثليث / بيشة / الوجه / حقل / تيماء / البدع / حالة عمار / ضبا / املج ).

كما اشترط في المتقدم ألا يكون لديه مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة، وأن يكون لديه سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية المفعول، بالإضافة لامتلاك هاتف ذكي واتصال بيانات مفعل، وأن يلتزم باللباقة وحسن المظهر عند العملاء والمحافظة على المواد المسلمة، وأخيراً توقيعه على اتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.

للتقديم اضغط على هذا الرابط:‏ https://bit.ly/3qyRWb7

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:19 AM

"البريد السعودي" يطرح وظائف "توصيل" بدوام جزئي ومكافأة ثابتة (1500) ريال وعمولات

تستهدف كلا الجنسين في 40 محافظة بمختلف مناطق المملكة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
10
3,408

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن وظائف شاغرة من خلال موقعها الإلكتروني تستهدف كلا الجنسين بدوام جزئي في عدد من المحافظات لتحقيق دعم نشاطها في تقديم الخدمة وتلبية الاحتياج.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الوظائف تأتي في إطار استمرار تقديم خدماتها اللوجستية ضمن نظام التوصيل المرن، حيث يحصل الموظف على مكافأة شهرية ثابتة مقدارها (1500) ريال بالإضافة إلى عمولة بواقع 7 ريالات للشحنة الواحدة المسلمة تسليماً ناجحاً للعميل.

واشترط "البريد السعودي" في التقدم على البرنامج بأن يكون المترشح من ضمن المحافظات ( يدمه / بدر الجنوب / الكامل / الحناكية / خيبر / الحمنة / الحسو / العيص / وادي الفرع / الشنان / سميراء / الغزالة / الاسياح / عقلة صقور / النبهانية / القوارة / عيون الجواء/ ضريا / قبه / قصيباء / الليث / قلوه / الحجرة / انصاب / جديدة عرعر / العيساوية / الرويضة / الخاصرة / الارطاويه/ القنفذه / بلحمر / تثليث / بيشة / الوجه / حقل / تيماء / البدع / حالة عمار / ضبا / املج ).

كما اشترط في المتقدم ألا يكون لديه مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة، وأن يكون لديه سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية المفعول، بالإضافة لامتلاك هاتف ذكي واتصال بيانات مفعل، وأن يلتزم باللباقة وحسن المظهر عند العملاء والمحافظة على المواد المسلمة، وأخيراً توقيعه على اتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.

للتقديم اضغط على هذا الرابط:‏ https://bit.ly/3qyRWb7

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,441
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,455
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,319
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,893

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة