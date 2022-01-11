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ضمن مبادرة "بالحكمة".. "هيئة المسجد الحرام" تنفّذ برنامج "وتزودوا"

يهدف للحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها ومكانتها بالشريعة

ضمن مبادرة "بالحكمة" التي دشّنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التي تُعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما، نفّذت الرئاسة العامة أمس، برنامج "وتزودوا".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ناصر حمزي؛ أن البرنامج يهدف إلى الحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

ولفت حمزي؛ إلى أن البرنامج ينفّذ طيلة العام على مسارين أحدهما عن طريق أعضاء الهيئة الموجودين في صحن المطاف، والآخر عبر مركز التوعية الرقمية وهو عبارة عن إصدارات رقمية تحثهم على التزود من العمل الصالح والإكثار منه بعدة لغات، ويوجد بها باركودات لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لقاصدي المسجد الحرام، مواكبة للتحول الرقمي بتوظيف التقنية في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

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ضمن مبادرة "بالحكمة".. "هيئة المسجد الحرام" تنفّذ برنامج "وتزودوا"
سبق

ضمن مبادرة "بالحكمة" التي دشّنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التي تُعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما، نفّذت الرئاسة العامة أمس، برنامج "وتزودوا".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ناصر حمزي؛ أن البرنامج يهدف إلى الحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

ولفت حمزي؛ إلى أن البرنامج ينفّذ طيلة العام على مسارين أحدهما عن طريق أعضاء الهيئة الموجودين في صحن المطاف، والآخر عبر مركز التوعية الرقمية وهو عبارة عن إصدارات رقمية تحثهم على التزود من العمل الصالح والإكثار منه بعدة لغات، ويوجد بها باركودات لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لقاصدي المسجد الحرام، مواكبة للتحول الرقمي بتوظيف التقنية في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:48 AM

ضمن مبادرة "بالحكمة".. "هيئة المسجد الحرام" تنفّذ برنامج "وتزودوا"

يهدف للحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها ومكانتها بالشريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ضمن مبادرة "بالحكمة" التي دشّنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التي تُعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما، نفّذت الرئاسة العامة أمس، برنامج "وتزودوا".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ناصر حمزي؛ أن البرنامج يهدف إلى الحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

ولفت حمزي؛ إلى أن البرنامج ينفّذ طيلة العام على مسارين أحدهما عن طريق أعضاء الهيئة الموجودين في صحن المطاف، والآخر عبر مركز التوعية الرقمية وهو عبارة عن إصدارات رقمية تحثهم على التزود من العمل الصالح والإكثار منه بعدة لغات، ويوجد بها باركودات لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لقاصدي المسجد الحرام، مواكبة للتحول الرقمي بتوظيف التقنية في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

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