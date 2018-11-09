شاهد .. أقدم علم سعودي يعود لفترة الملك المؤسس.. عمره 70 عامًا

الباحث يأمل بإهدائه لخادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته للمنطقة

يحتفظ الباحث عبدالله العمراني بأقدم علم سعودي في منطقة تبوك بمقاس 90 سم في 120 سم، صنع من قماش (الخيش) وخيطت كلمة التوحيد عليه من قماش (الساحلي)، وزود الباحث العمراني "سبق"، بصورة حصرية من العلم الذي يعود تاريخه إلى عهد الملك عبدالعزيز آل سعود- طيب الله ثراه- وتحديدًا في عام 1370هـ / 1951م كما كشف للصحيفة تفاصيل خياطة العلم السعودي.

وقال "العمراني": عندما اتخذت شرطة منطقة تبوك من قلعة تبوك مقرًا لها تمت خياطة العلم، وتم تعليقه على جدار مكتب مدير الشرطة الذي كان مكتبه بالدور الأرضي من قلعة تبوك الأثرية، وعندما زار الملك سعود رحمه الله مدينة تبوك في غرة شهر جمادى الآخرة من عام 1373هـ / الموافق 3 فبراير 1954م كان العلم حاضرًا في المسيرة التي رافقت الملك سعود من الطائرة وحتى قصر إمارة منطقة تبوك، وفي العام نفسه 1373هـ تم نقل مدير شرطة تبوك إلى منطقة أخرى، وكان العلم من ضمن المقتنيات التي احتفظ بها مدير الشرطة كنوع من الذكريات التي صاحبته في فترة عمله في مدينة تبوك.

وأضاف الباحث العمراني أن العلم يحمل قيمة تاريخية عظيمة لارتباطه بتاريخ الملك المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ وجاء إخراجه تزامنًا من الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله إلى المنطقة والذي يأمل فيها الباحث بإهداء هذا العلم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يُذكر أن العلم السعودي مر بمراحل عدة منذ الدولة السعودية الأولى الذي كان فيه العلم أخضر وهلال أبيض ومع أول مراحل التأسيس تم تغيير الهلال بعبارة التوحيد "لا إله إلا الله على علم أخضر كامل وكتابة الشهادة بالخط الأبيض مع وجود مساحة بيضاء على يسار العلم ثم تم تغييره لتصبح كلمة التوحيد على المساحة الخضراء.

وأصبح الجزء الأبيض الطولي يمين العلم، كما أضيف السيف أسفل كلمة التوحيد ثم أزيل السيف وأصبحت الراية الخضراء محاطة بلون أبيض تتوسطها كلمة التوحيد باللون الأبيض، حيث رفعت هذه الراية منذ عام 1926 حتى 1932م تحت اسم مملكة نجد والحجاز، لتبدأ المرحلة الخامسة والمهمة في تاريخ العلم السعودي منذ إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م حيث أصبح العلم أخضر بالكامل كتبت عليه كلمة التوحيد بشكل كامل باللون الأبيض أسفل كلمة التوحيد السيف الأبيض حيث يكون السيف نهايته مع بداية كلمة التوحيد.

وكانت المرحلة السادسة والأخيرة للعلم السعودي في عهد الملك فيصل عام 1973 على يد حافظ وهبة الذي صممه من قبل وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة على العلم السعودي في مقاسات العلم وكلمة التوحيد كما غير بداية ونهاية السيف الأبيض، حيث أصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد، وينتهي بنهايتها نحو السارية كناية عن انتهاء القتال وأصبح رمزًا للقوة والمنعة.