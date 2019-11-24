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تخريج أكثر من 100 لاعب ولاعبة تايكوندو في الرياض

بإشراف الاتحاد الدولي للعبة

اختتمت اختبارات لعبة التايكوندو في الرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو بقيادة المدرب الدولي الكوري كيم جونغ يونغ وبحضور عددٍ من مدربي الدفاع عن النفس على رأسهم مدرب التايكوندو عبدالله بن علي آل عسوج.

وبحضور ممثلي اللجان والمدربين ماجد دغستاني وعبدالله المنسي ومحمود الحلبي وعلي خوجة وجمال بن عكاشة ومين يونغ كيم.

وكان نادي خطوات الأبطال مقرًا للاختبارات وسط حضور أكثر من 100 مشترك ولاعب ولاعبة في رياضة التايكوندو من مختلف الأعمار.

وتم اختبار الطلاب والطالبات في مختلف الأحزمة من الحزام الأصفر حتى الحزام الأسود الرابع. وتوجد أكثر من 8 أندية ومدارس للدفاع عن النفس في العاصمة الرياض وجاء بعد اختبارات الأحزمة عرض مبسط للدفاع عن النفس من القتال وتكسير الخشب وعروض البومسي.

وقال المدرب الدولي "كيم" بهذه المناسبة إنه جرت العادة أن يتم اختبار لاعبي رياضة التايكوندو من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حسب قوانين الاتحاد الدولي الكوري في مختلف الأحزمة والرتب في رياضة التايكوندو خصوصًا أن التايكوندو لعبة كورية لاقت رواجًا كبيرًا في العاصمة الرياض في المدارس والأندية وكانت حصرًا على الذكور ولكن حاليًا أصبحت تمارس من قِبل الجنسين وبشكل مكثف وخصوصًا من قِبل الأطفال من مختلف الأعمار.

يُذكر أن رياضة التايكوندو رياضة أولمبية دولية كورية تحظى بشعبية واسعة حول العالم وانتشرت في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وواسع خصوصًا في العاصمة الرياض وبدأت في المدارس والأندية وتعد هي الرياضة الأكثر انتشارًا في القارة الآسيوية وفي منطقة الشرق الأوسط.

الاتحاد الدولي للتايكوندو

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تخريج أكثر من 100 لاعب ولاعبة تايكوندو في الرياض
سبق

اختتمت اختبارات لعبة التايكوندو في الرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو بقيادة المدرب الدولي الكوري كيم جونغ يونغ وبحضور عددٍ من مدربي الدفاع عن النفس على رأسهم مدرب التايكوندو عبدالله بن علي آل عسوج.

وبحضور ممثلي اللجان والمدربين ماجد دغستاني وعبدالله المنسي ومحمود الحلبي وعلي خوجة وجمال بن عكاشة ومين يونغ كيم.

وكان نادي خطوات الأبطال مقرًا للاختبارات وسط حضور أكثر من 100 مشترك ولاعب ولاعبة في رياضة التايكوندو من مختلف الأعمار.

وتم اختبار الطلاب والطالبات في مختلف الأحزمة من الحزام الأصفر حتى الحزام الأسود الرابع. وتوجد أكثر من 8 أندية ومدارس للدفاع عن النفس في العاصمة الرياض وجاء بعد اختبارات الأحزمة عرض مبسط للدفاع عن النفس من القتال وتكسير الخشب وعروض البومسي.

وقال المدرب الدولي "كيم" بهذه المناسبة إنه جرت العادة أن يتم اختبار لاعبي رياضة التايكوندو من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حسب قوانين الاتحاد الدولي الكوري في مختلف الأحزمة والرتب في رياضة التايكوندو خصوصًا أن التايكوندو لعبة كورية لاقت رواجًا كبيرًا في العاصمة الرياض في المدارس والأندية وكانت حصرًا على الذكور ولكن حاليًا أصبحت تمارس من قِبل الجنسين وبشكل مكثف وخصوصًا من قِبل الأطفال من مختلف الأعمار.

يُذكر أن رياضة التايكوندو رياضة أولمبية دولية كورية تحظى بشعبية واسعة حول العالم وانتشرت في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وواسع خصوصًا في العاصمة الرياض وبدأت في المدارس والأندية وتعد هي الرياضة الأكثر انتشارًا في القارة الآسيوية وفي منطقة الشرق الأوسط.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
12:03 AM

تخريج أكثر من 100 لاعب ولاعبة تايكوندو في الرياض

بإشراف الاتحاد الدولي للعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت اختبارات لعبة التايكوندو في الرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو بقيادة المدرب الدولي الكوري كيم جونغ يونغ وبحضور عددٍ من مدربي الدفاع عن النفس على رأسهم مدرب التايكوندو عبدالله بن علي آل عسوج.

وبحضور ممثلي اللجان والمدربين ماجد دغستاني وعبدالله المنسي ومحمود الحلبي وعلي خوجة وجمال بن عكاشة ومين يونغ كيم.

وكان نادي خطوات الأبطال مقرًا للاختبارات وسط حضور أكثر من 100 مشترك ولاعب ولاعبة في رياضة التايكوندو من مختلف الأعمار.

وتم اختبار الطلاب والطالبات في مختلف الأحزمة من الحزام الأصفر حتى الحزام الأسود الرابع. وتوجد أكثر من 8 أندية ومدارس للدفاع عن النفس في العاصمة الرياض وجاء بعد اختبارات الأحزمة عرض مبسط للدفاع عن النفس من القتال وتكسير الخشب وعروض البومسي.

وقال المدرب الدولي "كيم" بهذه المناسبة إنه جرت العادة أن يتم اختبار لاعبي رياضة التايكوندو من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حسب قوانين الاتحاد الدولي الكوري في مختلف الأحزمة والرتب في رياضة التايكوندو خصوصًا أن التايكوندو لعبة كورية لاقت رواجًا كبيرًا في العاصمة الرياض في المدارس والأندية وكانت حصرًا على الذكور ولكن حاليًا أصبحت تمارس من قِبل الجنسين وبشكل مكثف وخصوصًا من قِبل الأطفال من مختلف الأعمار.

يُذكر أن رياضة التايكوندو رياضة أولمبية دولية كورية تحظى بشعبية واسعة حول العالم وانتشرت في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وواسع خصوصًا في العاصمة الرياض وبدأت في المدارس والأندية وتعد هي الرياضة الأكثر انتشارًا في القارة الآسيوية وفي منطقة الشرق الأوسط.

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