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رئيس الوزراء اليمني يُعرب عن تقديره لدور "مسام" في تطهير بلاده من الألغام

شدد على أن الألغام الحوثية المحرمة دوليًّا أصبحت تُهدد كل منابع الحياة

أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عن تقدير بلاده للدور والتضحيات الكبيرة التي يقدّمها مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في انتزاع الموت المتربص بحياة اليمنيين، الذي تزرعه مليشيا الحوثي في المناطق المحررة بكثافة وعشوائية.

وعبّر معين عبدالملك عن تعازيه في استشهاد خبيريْ نزع الألغام أحمد الظاهري ومراد عبدالسلام، أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في مديرية حيس بالحديدة، وتمنياته بشفاء المصاب الثالث من أعضاء الفريق؛ مؤكدًا أن الشهيدين ومن سبقهم من خبراء المشروع سيظلون رموزًا خالدة في ذاكرة اليمنيين؛ حيث قدموا أرواحهم من أجل نزع بذور الموت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الألغام الحوثية المحرمة دوليًّا أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصدًا لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين؛ مشددًا ضرورة تكثيف الدعم الدولي والإقليمي في هذا الجانب لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبتهم عليها.

يُذكر أن مشروع "مسام" تمكن منذ انطلاقه في عام 2018م، من انتزاع وتفكيك أكثر من 300 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك

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رئيس الوزراء اليمني يُعرب عن تقديره لدور "مسام" في تطهير بلاده من الألغام
سبق

أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عن تقدير بلاده للدور والتضحيات الكبيرة التي يقدّمها مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في انتزاع الموت المتربص بحياة اليمنيين، الذي تزرعه مليشيا الحوثي في المناطق المحررة بكثافة وعشوائية.

وعبّر معين عبدالملك عن تعازيه في استشهاد خبيريْ نزع الألغام أحمد الظاهري ومراد عبدالسلام، أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في مديرية حيس بالحديدة، وتمنياته بشفاء المصاب الثالث من أعضاء الفريق؛ مؤكدًا أن الشهيدين ومن سبقهم من خبراء المشروع سيظلون رموزًا خالدة في ذاكرة اليمنيين؛ حيث قدموا أرواحهم من أجل نزع بذور الموت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الألغام الحوثية المحرمة دوليًّا أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصدًا لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين؛ مشددًا ضرورة تكثيف الدعم الدولي والإقليمي في هذا الجانب لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبتهم عليها.

يُذكر أن مشروع "مسام" تمكن منذ انطلاقه في عام 2018م، من انتزاع وتفكيك أكثر من 300 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:43 PM

رئيس الوزراء اليمني يُعرب عن تقديره لدور "مسام" في تطهير بلاده من الألغام

شدد على أن الألغام الحوثية المحرمة دوليًّا أصبحت تُهدد كل منابع الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عن تقدير بلاده للدور والتضحيات الكبيرة التي يقدّمها مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في انتزاع الموت المتربص بحياة اليمنيين، الذي تزرعه مليشيا الحوثي في المناطق المحررة بكثافة وعشوائية.

وعبّر معين عبدالملك عن تعازيه في استشهاد خبيريْ نزع الألغام أحمد الظاهري ومراد عبدالسلام، أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في مديرية حيس بالحديدة، وتمنياته بشفاء المصاب الثالث من أعضاء الفريق؛ مؤكدًا أن الشهيدين ومن سبقهم من خبراء المشروع سيظلون رموزًا خالدة في ذاكرة اليمنيين؛ حيث قدموا أرواحهم من أجل نزع بذور الموت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الألغام الحوثية المحرمة دوليًّا أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصدًا لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين؛ مشددًا ضرورة تكثيف الدعم الدولي والإقليمي في هذا الجانب لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبتهم عليها.

يُذكر أن مشروع "مسام" تمكن منذ انطلاقه في عام 2018م، من انتزاع وتفكيك أكثر من 300 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

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