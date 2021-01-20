"المدخلي" يحصد الماجستير في الخدمات الصحية من جامعة المؤسس

حصل بندر بن محمد المدخلي على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ويعد "المدخلي" أحد الكفاءات المتميزة بصحة جازان.
حصل بندر بن محمد المدخلي على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ويعد "المدخلي" أحد الكفاءات المتميزة بصحة جازان.
حصل بندر بن محمد المدخلي على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ويعد "المدخلي" أحد الكفاءات المتميزة بصحة جازان.
حصل بندر بن محمد المدخلي على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ويعد "المدخلي" أحد الكفاءات المتميزة بصحة جازان.