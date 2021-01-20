النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المدخلي" يحصد الماجستير في الخدمات الصحية من جامعة المؤسس

حصل بندر بن محمد المدخلي على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ويعد "المدخلي" أحد الكفاءات المتميزة بصحة جازان.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المدخلي" يحصد الماجستير في الخدمات الصحية من جامعة المؤسس
سبق

حصل بندر بن محمد المدخلي على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ويعد "المدخلي" أحد الكفاءات المتميزة بصحة جازان.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
08:50 PM

"المدخلي" يحصد الماجستير في الخدمات الصحية من جامعة المؤسس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
351

حصل بندر بن محمد المدخلي على درجة الماجستير في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ويعد "المدخلي" أحد الكفاءات المتميزة بصحة جازان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,487
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,103
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,910
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة