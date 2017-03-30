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جامعة الملك فيصل تزفّ بالدفعة 42 من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل

تحت رعاية أمير الشرقية غدًا الأربعاء عبر البث المرئي

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، غدًا، أحتفال جامعة الملك فيصل عبر البث المرئي بالدفعة (42) من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات للعام الجامعي 1441-1442هـ.

ويبلغ عدد الخريجين والخريجات (15573) خريجًا وخريجة من جميع التخصصات والمراحل الجامعية، وسيكون الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم الأربعاء 18-8-144هـ، عبر حساباتها الرسمية.

وبهذه المناسبة أكّد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه المناسبة الغالية تتجدد كل عام؛ حيث تزف جامعة الملك فيصل جيلًا بعد جيل من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل يحمل مشاعل العلم والمعرفة ليقدم خلاصة علمه وجهده لبناء مستقبل الوطن الغالي في ظل تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وهنأ الدكتور العوهلي الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، إنه سميع مجيب.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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جامعة الملك فيصل تزفّ بالدفعة 42 من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل
سبق

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، غدًا، أحتفال جامعة الملك فيصل عبر البث المرئي بالدفعة (42) من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات للعام الجامعي 1441-1442هـ.

ويبلغ عدد الخريجين والخريجات (15573) خريجًا وخريجة من جميع التخصصات والمراحل الجامعية، وسيكون الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم الأربعاء 18-8-144هـ، عبر حساباتها الرسمية.

وبهذه المناسبة أكّد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه المناسبة الغالية تتجدد كل عام؛ حيث تزف جامعة الملك فيصل جيلًا بعد جيل من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل يحمل مشاعل العلم والمعرفة ليقدم خلاصة علمه وجهده لبناء مستقبل الوطن الغالي في ظل تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وهنأ الدكتور العوهلي الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، إنه سميع مجيب.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
04:14 PM

جامعة الملك فيصل تزفّ بالدفعة 42 من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل

تحت رعاية أمير الشرقية غدًا الأربعاء عبر البث المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، غدًا، أحتفال جامعة الملك فيصل عبر البث المرئي بالدفعة (42) من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات للعام الجامعي 1441-1442هـ.

ويبلغ عدد الخريجين والخريجات (15573) خريجًا وخريجة من جميع التخصصات والمراحل الجامعية، وسيكون الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم الأربعاء 18-8-144هـ، عبر حساباتها الرسمية.

وبهذه المناسبة أكّد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه المناسبة الغالية تتجدد كل عام؛ حيث تزف جامعة الملك فيصل جيلًا بعد جيل من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل يحمل مشاعل العلم والمعرفة ليقدم خلاصة علمه وجهده لبناء مستقبل الوطن الغالي في ظل تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وهنأ الدكتور العوهلي الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، إنه سميع مجيب.

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